Liberec - Hokejisté Liberce porazili ve 46. kole extraligy Karlovy Vary 3:1 a uspěli tak i ve čtvrtém vzájemném zápase v sezoně. Celkově přehráli Bílí Tygři Energii pětkrát za sebou. Gólem a asistencí se na výhře domácích podílel Marek Zachar. Liberec vede tabulku soutěže s náskokem šesti bodů na Hradec Králové, Karlovy Vary jsou po šesté porážce za sebou i nadále dvanácté.

Energie šla do utkání s šestnáctiletým Bednářem v brance a hosté začali zostra. Will tak musel hned v úvodu likvidovat gólovou šanci Kohouta. Poté dostali Bílí Tygři možnost přesilové hry, sehráli ji však velmi špatně. Nejenže Bednáře vůbec neohrozili, ale navíc sami inkasovali. Šmída obral o kotouč napadající Gríger a nadvakrát překonal Willa.

Odpovědět mohl hned vzápětí Redenbach, Bednář si připsal první ostrý zákrok. V 8. minutě už ale bylo vyrovnáno, výstavní střelou přes obránce se prosadil Zachar. Následně hráli Bílí Tygři další přesilovku, největší šance ale měli opět hosté. Hned dvakrát se do samostatného úniku dostal Flek, ani v jednom případě ale na Willa nevyzrál.

Do vedení tak šli po rychlém brejku domácí. Zachar našel mezi kruhy Krenželoka, který procedil kotouč mezi Bednářovy betony.

Druhá část příliš hokejové krásy nenabídla. Hra byla plná nepřesností a odehrávala se převážně ve středním pásmu. Do výraznější šance se dostal pouze Hudáček, jenž ale Bednáře nepřekonal. Na druhé straně pak nadělala Willovi problémy ostrá rána Podlipnika.

Skóre utkání se znovu pohnulo až v závěru druhé třetiny. V početní výhodě těžil z kombinace Filippiho s Lencem osamocený Hudáček a Liberec vedl o dvě branky.

Na tříbrankový rozdíl mohl zvýšit Lenc, tváří v tvář Bednářovi ale neuspěl. Západočeši se mohli dostat zpátky do hry v přesilovce, Plutnarovu dělovku však lapil spolehlivý Will. Následně se do brejku dostal Gríger, ani on ale svým blafákem Willa nepřekonal. Poté zahrozili také Severočeši, Lence ale znovu vychytal Bednář. Karlovarští se poté ještě pokusili o závěrečný nápor při hře bez brankáře, Liberec už si však své vítězství zkušeně pohlídal.

Hlasy trenérů po zápase:

Filip Pešán (Liberec): "Zápasy s Karlovými Vary jsou jako přes kopírák. Je to hodně bruslivý, odolný a organizovaný tým. Očekával jsem zápas nahoru dolů, což se bohužel nestalo. Zápas byl rozkouskovaný a úplně ztratil tempo. V hale bylo nejvíce slyšet pískání kvůli přerušování hry a urážky hostujícího trenéra. Za mě měl zápas špatnou kvalitu, ale jsou to pro nás zlaté tři body."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Do utkání jsme vstoupili velmi dobře. Hráli jsme organizovaně a vytvářeli jsme si dobré příležitosti, které jsme ale nedokázali proměnit. Udělali jsme dvě chyby při střídání a domácí nás za to nekompromisně potrestali. Třetí gól pak přidali v přesilovce a ukázali svou sílu a zkušenost. V improvizované sestavě jsme však předvedli velmi dobrý a bojovný výkon, za který se nemusíme stydět."

Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Zachar (Ševc), 14. L. Krenželok (Zachar, Ševc), 40. L. Hudáček (Lenc, Filippi) - 5. Gríger. Rozhodčí: Hribik, Pavlovič - Jindra, Zíka. Vyloučení: 4:5, navíc P. Jelínek (Liberec) 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5454.

Liberec: Will - Derner, Stříteský, Šmíd, Hanousek, Ševc, Doherty, Kolmann - Lenc, L. Hudáček, Birner - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, Filippi, Valský - Zachar, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Augusta.

Karlovy Vary: J. Bednář - Plutnar, Šenkeřík, Eminger, Kozák, M. Rohan, Podlipnik, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - Kohout, R. Vlach, J. Černý - Gorčík, T. Mikúš, Křemen - Šik, Kverka, Stloukal. Trenéři: Pešout a Mariška.