Liberec i Hradec Králové udržely v LM naději na postup

Ilustrační foto - Utkání skupiny C hokejové Ligy mistrů: Bílí Tygři Liberec - Belfast Giants, 5. září 2019 v Liberci. Autor druhého gólu Petr Jelínek (vlevo) a Libor Hudáček z Liberce. ČTK/Petrášek Radek

Praha - Oba české týmy, které dnes zasáhly do programu hokejové Ligy mistrů, udržely před závěrečným 6. kolem základních skupin šanci na postup do play off. Hradec Králové se výhrou 2:1 na ledě Štýrského Hradce posunul na postupovou druhou pozici, Liberec vydřel vítězství 3:2 na samostatné nájezdy v Augsburgu.

Východočeši na ledě posledního týmu tabulky museli o tříbodový zisk usilovně bojovat. V první větší šanci neuspěl Miškář, po něm otevřel v 15. minutě skóre Smoleňák. Vzápětí byl blízko k vyrovnání Krainz, ale jeho gól neplatil. Místo toho navýšil náskok hostů při přesilové hře 36 sekund před přestávkou Červený.

Rakouský celek ale nesložil zbraně a snažil se dál dobývat branku, kterou hájil Mazanec. Ten předvedl několik výborných zákroků, neuspěli proti němu Weihager, Moderer či Yellow Horn. Jenže stejně dopadli na druhé straně i Perret, Kevin Klíma, Radovan Pavlík a Vincour.

V závěru byl vyloučen Kevin Klíma, domácí to zkusili v šesti bez gólmana a Oleksuk snížil. V tu dobu však scházelo už jen 16 vteřin do konce základní doby a Východočeši už si nenechali vzít důležité tři body, díky nimž poskočili na postupové místo.

Ještě vyrovnanější bitvu svedli Bílí Tygři v Německu. Přestože měli za celý zápas jen dva vyloučené hráče, hned jejich první trest domácí v přesilovce využili: deset sekund před návratem Kotvana na led otevřel skóre v 19. minutě Payerl.

Ve druhé části přišly velké chvíle libereckého gólmana Schwarze, který vychytal Frasera, Hafenrichtera i Schmölze. Závěr třetiny patřil tentokrát Severočechům. Nejdřív vyzněly naprázdno příležitosti Bulíře s Birnerem, dva pokusy Filippiho i velká možnost Krenželoka, ale Lenc v čase 39:39 už slavil vyrovnání. Ve 44. minutě pak dokonal obrat Musil.

Hosté v přímém souboji o postupové příčky dlouho drželi těsné vedení, než jim ho vzal v 57. minutě Holzmann. Stav 2:2 vydržel nejen do konce základní doby, ale i v prodloužení. A Liberec nesměl prohrát. Naději na postup pak v nájezdech oživil vítězným gólem Marosz. Liberec nyní potřebuje se stejným soupeřem za týden uspět doma pod Ještědem v základní hrací době.

Utkání základních skupin Ligy mistrů (s českou účastí):

Skupina C:

Augsburger Panther - Bílí Tygři Liberec 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 19. Payerl (Valentine, McNeill), 57. Holzmann (Gill) - 40. Lenc (Filippi), 44. A. Musil (Hanousek, Zachar), rozhodující sam. nájezd Marosz. Rozhodčí: Nikolic (Rak.), Rohatsch - Gaube, Laguzov (všichni Něm.). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 4428.

Belfast Giants - Lulea 3:6.

1. Lulea 5 2 2 1 0 22:15 11 2. Augsburg 5 1 2 2 0 15:13 9 3. Liberec 5 1 1 1 2 18:17 6 4. Belfast 5 1 0 1 3 12:22 4

Skupina H:

Štýrský Hradec - Mountfield Hradec Králové 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 60. Oleksuk (Yellow Horn) - 15. Smoleňák (Červený, Koukal), 20. Červený (Smoleňák, Zámorský). Rozhodčí: Baluška (SR), Smetana - Kontschieder (oba Rak.), Zgonc (Slovin.). Vyloučení: 7:7. Využití: 1:1. Diváci: 2121.

Frölunda - Cardiff 9:2.

1. Frölunda 5 3 0 1 1 25:15 10 2. Hradec Králové 5 3 0 0 2 15:12 9 3. Cardiff 5 2 1 0 2 16:21 8 4. Štýrský Hradec 5 0 1 1 3 13:21 3