Liberec - Hokejisté Liberce zdolali ve 48. kole extraligy třetí Hradec Králové 6:3, přestože prohrávali už 1:3. Udrželi si tak náskok v čele tabulky. Bílí Tygři rozhodli mezi 55. a 56. minutou dvěma góly ve vlastním oslabení, kdy během 47 vteřin obránce Lukáš Derner a útočník Petr Jelínek zařídili vedení 5:3. Mountfield neuspěl poprvé po pěti výhrách za sebou.

V první šanci utkání se objevil hostující Smoleňák, Will ale jeho pokus schoval v lapačce. Na druhé straně Pavelku prověřil Krenželok. Poté Mountfield špatně střídal a nabídl tak Liberci možnost přesilové hry. A Bílí Tygři nabídnutou šanci využili, do vedení je poslal nenápadnou střelou navrátilec do sestavy Kvapil.

Domácí se ale z vedoucího gólu příliš dlouho neradovali. Po buly v útočném pásmu si našel odražený kotouč Smoleňák a bekhendem překonal Willa. Do vedení mohl poslat hosty Rákos, Will výborně zasáhl.

Na opačné straně se do brejku dostal Zachar, kterého zastavil pouze za cenu faulu Nedomlel. Hlavní rozhodčí nařídil trestné střílení, autor první branky Kvapil si ale tentokrát na Pavelku nepřišel. Severočechy to mohlo mrzet o to víc, když hned vzápětí sami inkasovali. Po pěkné individuální akci Radovana Pavlíka zakončil do odkryté branky Vincour.

Vincour si svou gólovou radost zopakoval krátce po začátku druhé třetiny a střelou na vzdálenější tyč poslal Mountfield do dvoubrankového vedení. Bílí Tygři snížili ve 27. minutě, na brankovišti se prosadil důrazný Jelínek.

V polovině utkání pak hráli Liberečtí dvojnásobnou přesilovku a po krásné kombinaci se Ševcem a Filippim vyrovnával střelou do prázdné branky Hudáček. Domácí byli na koni a blízko čtvrtému gólu byl Jelínek, z bezprostřední blízkosti ale přestřelil. Hradečtí si poté mohli vzít své vedení zpátky rovněž ve dvojnásobné početní výhodě, domácí se však výborně ubránili.

V úvodu třetí části se až před Pavelku dostal Kolmann, hradecký brankář si s jeho střelou i dorážkou poradil. Na druhé straně měl Will plné ruce práce při šanci Smoleňáka. Poté hrál Mountfield přesilovku a gól měl na hokejce Vincour, Will ale svůj tým podržel.

Šest minut před koncem fauloval vysokou holí Filipi a Východočeši měli k dispozici čtyřminutovou početní výhodu. Po dobré práci Lakatoše se ale výstavní ranou od modré čáry prosadil Derner a Liberec vedl.

V aréně ještě neutichla radost z vedoucí branky a Bílí Tygři se během minuty radovali znovu. Krenželok vysunul do úniku Jelínka a ten přidal již druhý gól domácích během oslabení. V samém závěru ještě přidal šestý gól další ostrou ranou Derner.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Věděli jsme, že přijede velmi těžký a organizovaný soupeř, který navíc hraje ve formě. Bylo to oboustranně velice atraktivní utkání, diváci se museli bavit. Paradoxně jsme zápas otočili v závěru v našem oslabení. Zlom však vidím v tom, že jsme dokázali ve druhé třetině ubránit dlouhou dvojnásobnou přesilovku soupeře."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Do utkání jsme vstoupili trochu s respektem, mužstvo ale výborně pracovalo a postupně jsme se zlepšovali. Chtěli jsme se vyvarovat faulů, to se nám ale první dvě třetiny nedařilo. Liberec nás za to potrestal a využil dvě přesilovky, naopak my jsme dlouhou přesilovku pět na tři nevyužili. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že zápas chceme vyhrát. I přes to, že nám Liberec nabídl hned několik přesilovek, jsme náš výkon právě v přesilovce degradovali. Liberec nám dvakrát ujel a dvěma góly v oslabení utkání rozhodl."

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 7. M. Kvapil (Ševc, Birner), 27. P. Jelínek (M. Zachar), 30. L. Hudáček (Filippi, Ševc), 55. Derner (Lakatoš), 56. P. Jelínek (L. Krenželok), 60. Derner (P. Jelínek, Valský) - 9. Smoleňák (M. Chalupa, Rákos), 13. Vincour (R. Pavlík), 22. Vincour (R. Pavlík, Nedomlel). Rozhodčí: Kika, Hodek - Kis, Rampír. Vyloučení: 8:6, navíc Lenc (Liberec) 10 min. Využití: 2:0. V oslabení: 2:0. Diváci: 7221.

Liberec: Will - Derner, Kolmann, Hanousek, Šmíd, Ševc, Doherty, Stříteský - Lenc, L. Hudáček, Birner - Ordoš, Filippi, M. Kvapil - M. Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Valský, J. Vlach, Lakatoš. Trenéři: Pešán a P. Augusta.

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Linhart, Graňák, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Smoleňák, Rákos, M. Chalupa - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Vopelka, Kukumberg, Miškář - Štindl, Nedvídek, D. Sklenář. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.