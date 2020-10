Liberec doma proti Gentu vstoupí do skupiny Evropské ligy

Liberec - Fotbalisté Liberce ve čtvrtek domácím zápasem 1. kola s Gentem vstoupí do skupiny Evropské ligy, kde se představí po čtyřech letech. Mírným favoritem je belgický soupeř i proto, že Slovan kvůli přerušení české ligy z důvodu koronavirové krize nehrál soutěžní zápas od 4. října. Severočeši se však pokusí překvapit a ve skupině, kde jsou ještě Hoffenheim a Crvena zvezda Bělehrad, se vzepřít roli outsidera.

Liberec postoupil do skupiny přes tři předkola - vyřadil Riteriai, FCSB a doma APOEL Nikósie. Gent přešel do Evropské ligy poté, co neuspěl v kvalifikaci Ligy mistrů, kde nejprve vyřadil Rapid Vídeň, ale poté dvakrát prohrál s Dynamem Kyjev.

Severočeši si zahrají skupinu pohárů popáté v historii, do vyřazovací fáze z ní prošli jen v sezoně 2013/14. "Když to vezmu i na rozpočet těch tří klubů, jaké mají hráčské možnosti, jaké mají jejich hráči transferové hodnoty, potenciál, tak prostě outsideři skupiny jsme. Ale to nám vyhovuje. Jsme strašně rádi, že jsme ve skupině, že jsme se přes tři předkola dostali, což se málokterému českému týmu povede. Porveme se i s rolí outsidera," řekl v nahrávce pro média trenér Pavel Hoftych.

Jeho svěřenci jsou kvůli vládnímu zákazu sportovních soutěží v zemi oproti soupeři v nevýhodě. Soutěžní zápas naposledy hráli 4. října, kdy porazili Příbram 3:0. O pět dní později stejným výsledkem v přípravě zdolali druholigovou Duklu Praha. Gent o víkendu v belgické lize hrál a na půdě Cercle Bruggy utrpěl debakl 2:5.

"Nikdo neví, v jakém to bude rozpoložení. Oni prohráli 2:5, my zase tři týdny nehráli, hodně hráčů bylo na reprezentaci. Ale kvalitně jsme potrénovali. Na začátku může být určitá nervozitka, protože pro všechny hráče až na Ramba (Rabušice) to bude první zápas ve skupině pohárů. Ale nemyslím si, že by se to mělo projevit na kvalitě utkání," uvedl kouč.

Vzhledem k tomu, že jde o mezinárodní zápas, dostal Liberec stejně jako Sparta od hygieny výjimku a utkání může odehrát doma. Kvůli opatřením proti koronaviru v zemi se ale Severočeši budou muset obejít bez diváků.

"Kdyby tady bylo za optimálních podmínek devět tisíc diváků, všichni se na zápas těšíme několikanásobně víc. Přece jen před prázdnými tribunami je to, jak když to hrajete jen pro sebe. Víme, že nám bude spousta lidí držet palce ve městě, tentokrát už bohužel ani ne v hospodách, které jsou taky zavřené," podotkl Hoftych.

Gent figuroval na druhém místě v nedokončené minulé sezoně belgické ligy, která se nedohrála kvůli koronaviru. V novém ročníku se mu ale nedaří a z posledních pěti zápasů čtyřikrát prohrál.

"Mají šikovné hráče dopředu, schopné jít do kombinace, jeden na jednoho, do zakončení. Zároveň víme, že mají určité problémy v defenzivní činnosti. Dokázali dostat i více branek. Chceme využít, že nejsou v takové pohodě jako minulou sezonu," uvedl Hoftych, který na Gent už narazil před 15 lety v Poháru Intertoto coby asistent trenéra ve Zlíně.

V Gentu působí obránce Michael Ngadeu, který do belgického klubu přestoupili vloni ze Slavie. Kamerunský reprezentant byl dokonce v několika zápasech kapitánem, v posledním ligovém duelu ale scházel i na lavičce. "Viděli jsme ho v několika utkáních. Když hrál ve Slavii ve dvojici s Delim, působil na mě lépe. Zdál se mi takový silnější, dynamičtější. Ale neřešíme jednotlivce, spíš celkově tým," uvedl Hoftych.

Severočeši v úterý prošli s negativními výsledky povinnými testy na koronavirus ze strany UEFA a mohou nastoupit. Hoftych řeší, zda hned od začátku postavit posilu Michala Sadílka, který s Libercem zatím neodehrál ani zápas.

Statistické údaje před utkáním Slovan Liberec - KAA Gent: -------- Výkop: čtvrtek 22. října, 21:00. Rozhodčí: Schuettengruber - Brandner, Steinacher (všichni Rak.). Bilance: ČR (Československo) - Belgie 35 13-4-18 52:59. 1966/67 PMEZ: Dukla Praha - Anderlecht Brusel 4:1, 2:1, 1967/68 PMEZ: Sparta Praha - Anderlecht Brusel 3:2, 3:3, 1972/73 PVP: Lutych - Sparta Praha 1:0, 2:4, 1977/78 UEFA: Lutych - Slavia Praha 1:0, 2:3, 1979/80 UEFA: Lutych - Brno 1:2, 2:3, 1982/83 UEFA: Bohemians Praha - Anderlecht Brusel 0:1, 1:3, 1983/84 UEFA: Anderlecht Brusel - Ostrava 2:0, 2:2, 1987/88 UEFA: Beveren - Bohemians Praha 2:0, 0:1, 1987/88 PMEZ: Sparta Praha - Anderlecht Brusel 1:2, 0:1, 1993/94 LM: Sparta Praha - Anderlecht Brusel 0:1, 2:4, 2002/03 LM: Genk - Sparta Praha 2:0, 2:4, 2002/03 UEFA: Mouscron - Slavia Praha 2:2, 1:5, 2005/06 LM: Anderlecht Brusel - Slavia Praha 2:1, 2:0, 2006/07 UEFA: Waregem - Sparta Praha 3:1, 2012/13 EL: Lokeren - Plzeň 2:1, 0:1, 2016/17 EL: Slavia Praha - Anderlecht Brusel 0:3, 0:3, 2018/19 EL: Slavia Praha - Genk 0:0, 4:1, 2019/20 EL: Antverpy - Plzeň 1:0, 1:2 po prodl. Liberec v Evropě: LM/PMEZ 8 2-2-4 6:8 EL/UEFA 75 37-14-24 113:91 Celkem 83 39-16-28 119:99 Gent v Evropě: LM/PMEZ 13 4-1-8 14:23 EL/UEFA 74 28-21-25 101:114 PVP 4 1-1-2 2:5 Celkem 91 33-23-35 117:142 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Tijani, Mikula - Pešek, Hromada, Mara, Beran (Sadílek), Mosquera - Hilál. Gent: Roef - Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Fortuna - Owusu, Dorsch - Bezus, Jaremčuk, Bukari - Depoitre. Absence: nikdo - Čakvetadze, Arslanagic (oba zranění), Bolat (administrativní chyba), Odjidja-Ofoe (nejistý start). Zajímavosti: - Gent před 15 lety v Poháru Intertoto vyřadil Zlín po výhře 1:0 doma a remíze 0:0 venku, trenér Liberce Hoftych tehdy dělal u týmu "Ševců" asistenta - české týmy prohrály jediný z posledních 4 zápasů s belgickými soupeři - Liberec postoupil do skupiny Evropské ligy přes 3 předkola (venku přešel přes Riteriai a FCSB, doma porazil APOEL Nikósie) - Gent do skupiny Evropské ligy přešel po vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů, kde nejprve vyřadil Rapid Vídeň a poté 2x prohrál s Dynamem Kyjev - Liberec si zahraje v pohárech skupinu popáté v historii a poprvé od sezony 2016/17 a účasti v EL - Liberec postoupil ze skupiny jen v sezoně 2013/14 - Gent se představí ve skupině Evropské ligy podruhé za sebou, v minulé sezoně postoupil a následně vypadl v úvodním kole vyřazovací fáze - Liberec kvůli přerušení české ligy z důvodu koronavirové pandemie hrál naposledy soutěžní zápas 4. října, kdy porazil Příbram 3:0, stejným poměrem o 5 dní později zdolal v přípravě Duklu - Liberec prohrál jediný z posledních 8 soutěžních zápasů - Liberec v hlavní fázi pohárů vyhrál jediný z posledních 9 domácích zápasů - Gent prohrál 4 z posledních 5 zápasů a o víkendu utrpěl z belgické lize debakl 2:5 na hřišti Cercle Bruggy - Gent vyhrál jediný z posledních 9 venkovních zápasů v pohárech - Gent figuroval v nedohrané minulé sezoně belgické ligy na 2. místě - Fukala slaví v den utkání 20. narozeniny, jeho spoluhráči Cancolovi (oba Liberec) bude v pátek 24 let - Ngadeu vloni v létě přestoupil do Gentu ze Slavie - kvůli opatřením proti šíření koronaviru v Česku se bude hrát bez diváků