Liberec doma po dvou prohrách zabral, porazil České Budějovice

Liberec - Hokejisté Liberce zvítězili v dohrávce 7. extraligového kola nad Českými Budějovicemi 4:2 a svého soupeře porazili i počtvrté v sezoně. Bílí Tygři uspěli po dvou předchozích domácích prohrách za sebou i díky dvougólovým střelcům Michalu Birnerovi a Petru Jelínkovi, dál se tak drží v elitní čtyřce tabulky soutěže. Tým posledního Motoru naopak nedokázal navázat na nedělní výhru ve Zlíně a ztratil šestý z posledních sedmi zápasů.

Hosté z Českých Budějovic měli hned v první minutě k dispozici přesilovou hru, domácí se ale bez problémů ubránili. Po skončení oslabení pak Liberec přebral aktivitu a na Strmeně létala jedna střela za druhou. Skóre se ale poprvé měnilo až ve 14. minutě, kdy po Grígerově krásné přihrávce poslal domácí do vedení Birner.

Zkušený útočník si gólovou radost zopakoval o dvě minuty později, když tentokrát najížděl sám na Strmeně a bekhendovým blafákem zvýšil na rozdíl dvou branek. Třetí gól mohl přidat hned vzápětí Vlach, Strmeň však jeho samostatný únik vykryl. V závěru první třetiny zahrozil také Motor, Jonákovu šanci ale zlikvidoval Pavelka.

V úvodu druhé části putoval na trestnou lavici domácí Hanousek a Jihočeši přesilovku dokázali využít: Slováček nabil na levý kruh Doležalovi a ten střelou bez přípravy nedal Pavelkovi sebemenší šanci. Bílí Tygři si chtěli vzít dvoubrankové vedení rychle zpět, s šancemi Musila a Vlacha si však poradil Strmeň.

Na opačné straně pak byl blízko vyrovnání Štencel, jeho střelu ale zastavila horní tyčka. Udeřili tak opět domácí, ve 35. minutě se šťastnou trefou z brankové čáry prosadil liberecký kapitán Jelínek. Na svůj hattrick pak ještě útočil Birner, Strmeň ale jeho šanci s vypětím všech sil pokryl.

Také na začátku třetího dějství hráli České Budějovice přesilovku a obrovskou šanci na snížení měl Holec. Pavelka už byl překonaný, na brankové čáře ho však na poslední chvíli skvěle zastoupil Musil. Motor však i nadále pokračoval ve své aktivitě a po zásluze byl odměněn kontaktním gólem. Toman našel přes šířku pásma zcela volného Aldersona a ten ranou k tyči dostal hosty na dostřel.

Liberečtí mohli odpovědět v početní výhodě, proti Grígerovi se ale dobrým zákrokem blýsknul Strmeň. Hosté se museli tlačit dopředu, naráželi ale dobře organizovanou obranu domácích. Minutu před třetí sirénou si navíc před Strmeňem našel odražený kotouč Jelínek a svým druhým gólem v utkání upravil na konečných 4:2.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Jsme spokojeni s výhrou, nebylo to jednoduché. V první třetině jsme hráli velmi dobře a kontrolovali jsme hru. Soupeř se dostal do hry proměněnou přesilovkou. Naopak my jsme si v nich příliš nepomohli a nebyli jsme ani tolik produktivní jako v pátečním utkání na jihu Čech."

Václav Prospal (České Budějovice): "V první třetině to byla hra kočky s myší. Nastoupili jsme s obrovským respektem k soupeři a domácí si s námi dělali, co chtěli. Navíc jsme udělali dvě hrubé chyby, které Liberec potrestal a dostal se na koně. V kabině jsme si k tomu něco řekli a jsem rád za to, jak kluci zareagovali a odehráli zbylých čtyřicet minut. Bohužel místo toho, abychom z tlaku dali vyrovnávací branku, tak jsme si nechali dát čtvrtý gól a bylo po zápase."

Bílí Tygři Liberec - Madeta Motor České Budějovice 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 14. Birner (Lenc, Gríger), 16. Birner, 35. P. Jelínek, 59. P. Jelínek (J. Vlach, R. Pavlík) - 23. Z. Doležal (Slováček), 48. Alderson (M. Toman, Plášil). Rozhodčí: Úlehla, Veselý - Lučan, Kis. Vyloučení: 4:2, navíc Gilbert (České Budějovice) 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků.

Liberec: J. Pavelka - Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, T. Hanousek, Derner - Lenc, Gríger, Birner - A. Musil, Bulíř, A. Najman - R. Pavlík, P. Jelínek, J. Vlach - Rychlovský, J. Šír, D. Špaček - Průžek. Trenér: P. Augusta.

České Budějovice: Strmeň - Plášil, Vydarený, Slováček, Štencel, Š. Kubíček, Lytvynov - Z. Doležal, M. Toman, Martin Novák - Holec, D. Voženílek, Jonák - Gilbert, R. Přikryl, M. Beránek - Alderson, P. Novák, Karabáček. Trenér: Prospal.