Praha - Hokejisté Liberce porazili v dohrávaném utkání 32. kola extraligy přesvědčivě Mladou Boleslav 4:1, což se jim pod Ještědem podařilo už posedmnácté za sebou. Bílí Tygři rozhodli zápas třemi góly v druhé části a v čele tabulky přeskočili Třinec. Před vyprodaným hledištěm si tři body za gól a dvě asistence připsali útočníci Marek Kvapil a Tomáš Filippi.

Duel týmů, které od sebe dělí jen 50 kilometrů, začali velkým náporem Severočeši, ale mladoboleslavský brankář Kantor statečně odolával. A navrch měl štěstí - ve čtvrté minutě zazvonil puk za jeho zády po Kvapilově ráně na horní tyčku.

Hosté se dostali do provozní teploty vzápětí díky početní výhodě a obraz hry se vyrovnal. Moc šancí však k vidění nebylo. Ve 13. minutě měl slibnou možnost domácí Krenželok, jenže minul.

Druhé dějství už bylo zcela o něčem jiném. V 23. minutě byl Lenc na konci parádní rychlé souhry v přesilovce a pokořil tak zadní řady svého bývalého klubu. Odpověděl mohl brzy Najman, který jel sám na Willa, ten mu však lapačkou sebral radost. Musil zblízka minul, naopak v další přesilovce domácích Kantor vychytal Kvapila.

V 35. minutě přišla velká hokejová lahůdka. Šmíd mohl z mezikruží zakončit přečíslení čtyři na tři, ale ještě posunul puk doprava na Birnera, jemuž stačilo trefit odkrytou branku.

Na konci 37. minuty mohl oživit naděje Bruslařského klubu Knotek, i on si ale vylámal zuby na Willovi. Trest se záhy dostavil, když zapomenutý Kvapil chtěl ještě dopřát gól Lencovi, jenže do jeho přihrávky sáhl nešťastně Skalický a usměrnil kotouč za Kantora.

Ve třetí dvacetiminutovce už Liberec s přehledem kontroloval dění na ledě a užíval si jasné vedení. Čtvrtou výhru za sebou navíc pojistil povedenou ranou Filippi. Will ale čisté konto neuhájil, na konci 54. minuty se postaral alespoň o gól útěchy pro hosty Šťastný.

Hlasy trenérů po utkání::

Filip Pešán (Liberec): "Přijel silný soupeř, o němž jsme věděli, že několik posledních zápasů hraje dobře, což se také potvrdilo. Měli spoustu šancí, měli jsme to těžké v našem obranném pásmu, dohrávali souboje. Byli jsme ale trpěliví a za to jsme odměnění třemi body."

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Liberec využil své šance, proto vyhrál. My jsme jich tam také pár měli, ale proměnit jsme je nedokázali, vůbec to však neovlivnilo zápas. Liberec má velkou kvalitu. Nám ty poslední zápasy chytali až excelentně gólmani, proto jsme tu obranu obrazně zlepšili, ale pořád se máme čemu učit, to zcela stoprocentně."

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 23. Lenc (Filippi, M. Kvapil), 35. Birner (Šmíd, Ordoš), 38. M. Kvapil (Lenc, Filippi), 50. Filippi (M. Kvapil) - 54. D. Šťastný (Žejdl). Rozhodčí: Hradil, Hejduk - Pešek, V. Hanzlík. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno).

Sestavy:

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Doherty, Ševc, Havlín - L. Hudáček, Redenbach, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Valský, J. Vlach, Zachar. Trenéři: Pešán a Augusta.

Mladá Boleslav: Kantor - Bernad, Němeček, Pláněk, Hrdinka, Kurka, Dlapa - Vondrka, T. Knotek, Skalický - D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, Flynn - P. Kousal, Najman, Grim. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.