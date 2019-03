Liberec - Fotbalisté Liberce porazili v 25. ligovém kole v souboji o první šestku Zlín 1:0. Zápas rozhodl v 21. minutě čtvrtým gólem po zimním příchodu do Slovanu Libor Kozák. Severočeši zvítězili po dvou porážkách po sobě, naopak hosté po dvou výhrách nebodovali a prohráli počtvrté z šesti jarních kol. V tabulce má Zlín na šestém místě už jen dvoubodový náskok na sedmou Mladou Boleslav a osmý Liberec.

Ve zlínské sestavě nechyběl útočník Poznar, který sice už před minulým kolem dostal dvouzápasový trest za úder loktem, ale příslušná komise stále nerozhodla v jeho odvolání, takže mohl stejně jako před týdnem nastoupit. V prvním poločase však nebyl prakticky vůbec nebezpečný a převahu měl naopak Liberec.

Ve 20. minutě Mikulovu střelu zablokovala hostující obrana, ale chvíli nato už domácí vedli. Po Potočného centru se přes Breiteho dostal míč až ke Kozákovi, který si balon dobře zpracoval a v mírném záklonu s pomočí tyče překonal Rakovana. V šestém jarním kole dal po zimním příchodu do Liberce svůj čtvrtý gól.

Poté z přímého kopu protáhl zlínského brankáře Karafiát. "Ševci" se osmělili až v závěru poločasu, ale nezmohli se na víc než několik nepříliš nebezpečných hlaviček. Naopak ještě před pauzou mohl zvýšit Pešek. Nejprve však po Mikulově centru hlavičkoval z hranice malého vápna jen do středu branky a Rakovana poté trefil i při následné přízemní střele.

Po přestávce začal aktivněji Zlín a v 56. minutě mohlo být srovnáno. Domácí gólman Nguyen pouze vyboxoval vysoký centr před sebe a Čanturišviliho střelu do odkryté branky v poslední chvíli zblokovali Severočeši na další roh.

Liberec po vystřídání a příchodu Koscelníka srovnal hru a držel hosty na distanc od vápna. Minutu před koncem poslal domácí Kozák míč podruhé v utkání do sítě, sudí Královec ale po poradě s videorozhodčím branku kvůli ofsajdu neuznal. Severočechy to pak ještě mohlo mrzet. Zlín se v závěru nastavení dostal k velkému závaru ve vápně, ale žádný z hráčů nezakončil. Liberec tak porazil soupeře stejným výsledkem jako na podzim a počtvrté z posledních pěti vzájemných ligových duelů neinkasoval.

Hlasy po utkání:

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Děkuji mužstvu za bojovnost a za to, že jsme dotáhli zápas do vítězného konce. Tři body nám utíkaly v minulých zápasech, kdy jsme byli dominantní. Dnes jsme po bojovném výkonu zaslouženě vyhráli, i jsme se na vítězství nadřeli. Rozdělil bych to na dva poločasy. V prvním jsme byli naprosto dominantní, dobře jsme kombinovali. Po krásné akci Kozáka jsme se dostali do vedení, škoda, že na konci poločasu Pešek neskóroval hlavou na 2:0. To by nás uklidnilo. Do druhého poločasu jsme vstoupili trochu nervózně a přizpůsobili jsme se soupeři. Trošku mi vadilo, že jsme přestali kombinovat ve středu pole. Může za to i nepřítomnost zraněného Sýkory, hráli jsme na tři defenzivní hráče uprostřed, což není naším zvykem. Když přišel Nešický, naše hra se trošku změnila. V závěru jsme zase měli navrch, dali gól, bohužel video ukázalo, že to byl ofsajd. Jsem spokojený víc s výsledkem než s hrou."

Roman Pivarník (trenér Zlína): "Nezasloužili jsme si prohrát. Věděli jsme, že nás čeká hodně složitý zápas, Liberec je běhavé mužstvo s vysokým presinkem. Dokázali jsme kombinovat, ve středu pole jsme neměli problémy s odraženými balony. Bohužel jsme jednu akci nepohlídali a inkasovali jsme z ní gól. Nechali jsme Kozákovi dost prostoru, aby vstřelil gól. První poločas nebyl z naší strany tak odvážný, jak by měl být. Ve druhém jsme začali hrát více dopředu, presovat a to se nám dařilo. Ale pak jsme se zbytečně zbavovali balonů. Terén nebyl tak kvalitní, takže z toho pramenila řada nepřesností. Ve druhém poločase jsme se ale hodně zlepšili, snažili se tlačit do vápna, bohužel se nám nepodařilo dát gól. Je to škoda."

Slovan Liberec - Fastav Zlín 1:0 (1:0)

Branka: 21. Kozák. Rozhodčí: Královec - Hájek, Poživil - Adam (video). ŽK: Mara, Nešický - Bartošák, Matejov. Diváci: 3348.

Liberec: Nguyen - Mikula, Vukliševič, Karafiát, Hybš - Oscar, Mara (57. Nešický) - Potočný (66. Koscelník), Breite, Pešek (81. Malinský) - Kozák. Trenér: Hornyák.

Zlín: Rakovan - Holík, Bačo, Buchta, Bartošák (83. Vyhnal) - Hlinka - Džafič (46. Matejov), Hronek, Podio, Čanturišvili (66. Jakubov) - Poznar. Trenér: Pivarník.