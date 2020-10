Liberec díky gólu v nastavení postoupil do skupiny EL

Liberec - Fotbalisté Liberce vyhráli v závěrečném 4. předkole Evropské ligy doma nad APOELem Nikósie 1:0 a popáté v historii a poprvé od sezony 2016/17 si v pohárech zahrají v základní skupině. Vyrovnaný a takticky vedený zápas rozhodl v páté minutě nastavení z penalty Kamso Mara.

Severočeši vítězstvím nad APOELem završili úspěšné vystoupení v kvalifikaci Evropské ligy. Ve 2. předkole vyhráli 5:1 na stadionu litevského Riteriai a o kolo dále porazili rumunský FSCB na jeho hřišti 2:0. Kvůli koronavirové pandemii se celá kvalifikace pohárů hraje bez diváků a s výjimkou 4. předkola Ligy mistrů jen na jedno utkání místo dvou.

Trojici soupeřů pro základní skupinu pozná Liberec v pátek při losu ve švýcarském Nyonu. V osudí budou také Slavia a Sparta.

Liberecký trenér Hoftych nasadil svou obvyklou sestavu, z níž celkem sedm hráčů nehrálo od začátku při prohře 0:3 v posledním ligovém duelu s Pardubicemi.

V zahajovací jedenáctce APOELu nechyběl bývalý útočník Sheffieldu Wednesday Nuhiu, jenž hned ve třetí minutě zahrozil. Po úvodním náporu hostů se ve třetí minutě dostal ke střele, ale Kačaraba ji zblokoval.

Po necelé čtvrthodině zakončoval Nuhiu znovu a míč se po jeho hlavičce otřel o břevno. Severočeši brzy vyrovnali hru a ve zbytku první půle převládl na trávníku taktický boj. Nebezpečnější ale dál byl nejúspěšnější celek kyperské historie a čtvrtfinalista Ligy mistrů z roku 2012. Těsně za polovinou úvodního dějství zachránil domácí brankář Nguyen, který dobře vyběhl proti Ndongalaovi.

Ještě více liberecký gólman podržel svůj tým sedm minut po pauze, kdy zblízka vychytal Nuhiua. APOEL, který před třemi lety vyřadil v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů Slavii, byl silnější na míči, ale Slovan díky bojovnosti odolával. V 80. minutě se domácí marně dožadovali penalty poté, co Kačaraba upadl ve vápně po zákroku Jorgeho.

Když už se zdálo, že opatrný zápas směřuje do prodloužení, dočkali se Severočeši přece jen penalty. Po hlavičce střídajícího Rabušice zahrál rukou ve vápně Geraldes a guinejský záložník Mara v páté minutě nastavení nezaváhal.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Věděli jsme, že nás čeká velmi náročný soupeř. Silný kombinačně, skvělé individuality, velká zkušenost hráčů. První poločas jsme ještě dokázali slušně dostupovat, měli jsme několik brejků. Druhý poločas už to bylo složitější. Tím, že soupeř hodně držel balon, našim hráčům ubývaly síly. Při jejich obrovské tutovce nás podržel Filip Nguyen. Od toho tam samozřejmě je, takže mu děkujeme. Potom tam bylo několik sporných situací v soupeřově vápně, nakonec ta poslední vyústila v penaltu. Klobouk dolů před Kamilem (Marou), že si na to vleze a uklidí to. Je nejkrásnější to rozhodnout v závěru, kdy soupeř už nemá moc času reagovat. Ideální gól v ideálním čase. Celé mužstvo si to zasloužilo, celý Slovan Liberec si to zasloužil. Finále poháru se Spartou nedopadlo, abychom byli ve skupině. Museli jsme si to znovu prošlapat od 2. předkola. Přes umělou trávu v Litvě, nejasné sestavení FCSB. Dnes jsme se všichni ve Slovanu dočkali odměny."

Marinos Uzunidis (trenér APOELu): "Od začátku jsme hráli líp. Nepamatuji si, že by náš brankář měl tady nějaký zákrok. Byli jsme to my, kdo chtěl hrát fotbal. Měli jsme víc střel a šancí, víc jsme drželi míč. Ale bohužel jsme nedali gól, abychom vyhráli. Slovan hrál defenzivně a jen nakopával dopředu. Myslím, že měl velké štěstí. Ale bohužel to se stává, když je jen jeden zápas. I když jeden tým nehraje dobře, může dát gól. Navíc jsme dostali gól v takové minutě, že jsme už nemohli reagovat. Myslím, že si tuhle prohru nezasloužíme. Myslím, že náš tým byl lepší v celém zápase, ale bohužel výsledek je to, co nakonec vidíme a je hlavní."

Slovan Liberec - APOEL Nikósie 1:0 (0:0)

Branka: 90.+5 Mara z pen. Rozhodčí: Ekberg - Culum, Hallberg (všichni Švéd.). ŽK: Kačaraba, Hromada, Matoušek - Nuhiu, De Vincenti. Bez diváků.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Tijani, Mikula - Hromada, Mara - Pešek (79. Matoušek), Beran (55. Rabušic), Mosquera - Hilál. Trenér: Hoftych.

APOEL: Silva - Nsue, Jorge, Sielis - Geraldes, De Vincenti, Tuhámí, Zahid, Tamarí (83. Klonaridis) - Ndongala (68. Atzili), Nuhiu. Trenér: Uzunidis.