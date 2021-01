Liberec deklasoval České Budějovice, Vlach slavil hattrick

Liberec - Hokejisté Liberce deklasovali ve 33. kole extraligy poslední České Budějovice 7:0 a po sedmé výhře z posledních osmi zápasů se posunuli na šesté místo. Hattrickem a asistencí se blýsknul útočník Jaroslav Vlach, čtyři body za dvě branky a stejný počet nahrávek si připsal také kapitán Petr Jelínek. Brankář Petr Kváča vychytal své první čisté konto v sezoně.

Do sestavy Liberce se po zranění vrátili útočníci Bulíř s Grígerem, naopak už chyběl Rachůnek, který zamířil zpět do Karlových Varů. Motoru zase scházel hlavní kouč Václav Prospal, jenž se podrobil drobnému operačnímu zákroku a mužstvo tak v utkání vedl asistent Aleš Totter.

Domácí do utkání vlétli a už ve druhé minutě šli do vedení. Skóre zápasu otevřel přesnou ranou mezi Paterovy betony Jelínek. Motor mohl okamžitě odpovědět, Formana ale výborně vychytal Kváča. První přesilovku si zahráli Jihočeši, Kváču však vůbec neohrozili. To Bílí Tygři naložili s početní výhodou o poznání lépe a po Vlachově krásné přihrávce skóroval podruhé v utkání domácí kapitán Jelínek.

Hosté zareagovali střídáním gólmanů. Pateru, který chytal před návratem do Severní Ameriky naposledy, v brance nahradil Strmeň. Motor mohl poté dostat na dostřel Toman, v dobré pozici ale těsně minul. Na Kváču si nepřišel ani Michnáč.

Na začátku druhé části hrál Motor minutu ve dvojnásobné početní výhodě, sehrál ji však velmi špatně. Po návratu z trestné lavice se navíc do úniku dostal Derner, byl faulován Plášilem a rozhodčí nařídil trestné střílení. K jeho exekuci se rozjel Vlach a přesnou ranou k tyči zvýšil již na rozdíl tří branek.

Za další dvě minuty už Liberec vedl 4:0, po Jelínkově přihrávce se radoval znovu Vlach. Zmar Českých Budějovic však pokračoval i nadále, dokonce ve vlastním oslabení přidal po krásné individuální akci pátý gól domácích Bulíř. V polovině utkání pak navíc Liberečtí využili také početní výhodu, ranou do horního rohu nedal Strmeňovi šanci Birner - 6:0. Jihočeši byli ve druhé třetině pod neustálým tlakem domácích a Kváču prakticky neohrozili.

Českobudějovičtí se ve třetím dějství snažili alespoň o čestný úspěch a blízko mu byl Forman, Kváčovi ale proti jeho střele pomohla pravá tyč. Na domácího brankáře si nepřišel ani nadvakrát Doležal. Udeřili tak znovu domácí, když po Jelínkově pasu zkompletoval dělovkou pod horní tyč svůj první hattrick v extralize Vlach. Zápas už se poté jen dohrával.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Odehráli jsme velice dobré utkání. Měli jsme dobrý vstup a podařilo se nám dát rychle branku. Dokázali jsme také využít přesilovku a důležitým momentem byla také ubráněná oslabení, zejména to ve třech. Po celý zápas jsme byli silní na kotouči a byli jsme dostatečně produktivní."

Aleš Totter (České Budějovice): "V první třetině jsme měli tři přesilovky, nabídnutou příležitost jsme ale nevyužili. Liberec dal poté z první šance branku a následně proměnil svou přesilovku. Ve druhé třetině jsme se mohli vrátit do zápasu ve dvojnásobné přesilovce, přistoupili jsme k ní ale špatně. V pokračující výhodě jsme navíc domácím nabídli trestné střílení. Celkově jsme tou početní výhodou nastartovali Liberec a pak už se to na nás valilo jako lavina a my už jsme jen přihlíželi."

Bílí Tygři Liberec - Madeta Motor České Budějovice 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. P. Jelínek (R. Pavlík, T. Havlín), 8. P. Jelínek (J. Vlach, Gríger), 22. J. Vlach z trestného střílení, 24. J. Vlach (P. Jelínek), 26. Bulíř (Gríger, T. Havlín), 30. Birner (Lenc, Bulíř), 52. J. Vlach (P. Jelínek, T. Havlín). Rozhodčí: Pešina, Micka - Zíka, Malý. Vyloučení: 6:2. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Liberec: Kváča - Knot, Kolmann, T. Hanousek, Rosandič, T. Havlín, Derner - Lenc, A. Musil, Birner - Gríger, Bulíř, Průžek - R. Pavlík, P. Jelínek, J. Vlach - Rychlovský, A. Najman, J. Šír - D. Špaček. Trenér: P. Augusta.

České Budějovice: J. Patera (8. Strmeň) - Slováček, Vydarený, Plášil, Pýcha, Allen, J. Suchánek - Jonák, M. Toman, Christov - Z. Doležal, R. Přikryl, M. Forman - D. Voženílek, Prokeš, Martin Novák - G. Ville, Michnáč, M. Beránek. Trenér: Totter.