Liberec chce znovu žádat památkovou ochranu pro Liebiegovo městečko

Liberec - Liberec chce znovu žádat o památkovou ochranu pro takzvané Liebiegovo městečko. Pokus prohlásit unikátní zaměstnaneckou kolonii památkovou zónou není první, v minulosti se ho ale nikdy nepodařilo dotáhnout do konce i kvůli odporu majitelů tamních nemovitostí. Primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) věří, že tentokrát se to podaří. Pomoci by měl i nový dotační program na obnovu historicky cenných objektů, který zastupitelé v červnu schválili a přidělili do něj dva miliony korun, řekl na dotaz ČTK.

O dotace na obnovu mohli v minulosti v Liberci žádat jen majitelé chráněných objektů v památkové zóně, teď tuto možnost radnice rozšířila. Nově město vyhlásilo městskou zónu intenzivní péče v oblasti právě Liebiegova městečka a Domoviny a o dotace budou mít možnost žádat i majitelé objektů, které nejsou na seznamu památek. Cílem zřízení nového fondu je podle městského architekta Jiřího Janďourka podpořit kvalitní rekonstrukce historicky cenných objektů a zachovat stavebně-historické a uměleckořemeslné hodnoty města.

"Liberec má památkovou zónu z centra města až po Lidové sady, je to zhruba plocha 2,5 kilometru čtverečních, teď bychom tam rádi přidali území, které je v České republice jedním z nejpozoruhodnějších. Vznikalo v 19. a 20. století a zahrnuje Liebiegovo městečko a část Domoviny," doplnil Zámečník.

Návrh připravilo už v roce 2017 předchozí vedení města, ale neuspělo. Podle památkářů si ale lokalita se zhruba třemi stovkami domů ochranu zaslouží. Představuje jeden z nejhodnotnějších souborů tohoto typu v Česku.

Liebiegovo městečko bylo postaveno jako zázemí textilní továrny Johann Liebieg & Co., pozdější Textilany. Vznikalo od poloviny 19. století do 20. let minulého století a představuje jeden z nejpozoruhodnějších a nejhodnotnějších souborů tohoto typu na českém území. "Tato zcela unikátní lokalita zahradního města patří k tomu nejcennějšímu, co v Liberci máme. Jedná se spíše o nedopatření, že tato oblast už dávno není památkovou zónou," řekl již dříve ČTK Petr Freiwillig z Národního památkového ústavu v Liberci.

Radnice chce v srpnu uspořádat veřejné projednávání záměru a zastupitelstvo by podle Zámečníka mělo návrh na vyhlášení nové památkové zóny projednat nejpozději v říjnu. Konečné slovo bude mít ale ministerstvo kultury. "Byl bych rád, kdybychom tím příští rok uctili výročí celé rodiny Liebiegů, pevně věřím, že budeme po rekonstrukci otevírat Liebiegův palác jako centrum spolupráce a setkávání," dodal primátor.

Příští rok v červnu uplyne 150 let od narození Theodora Liebiega. Patří k nejvýraznějším osobnostem rodu, který se zasloužil o průmyslový rozmach Liberce i celého regionu. Je to také 200 let, co jeho dědeček Johann Liebieg, považovaný v 19. století za nejúspěšnějšího podnikatele v Habsburské monarchii, začal textilní impérium v Liberci budovat.