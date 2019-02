Liberec - Fotbalisté Liberce vstoupí do jarní části sezony s cílem zabojovat o start v evropských pohárech. Slovan ze sedmého místa v tabulce ztrácí pět bodů na šestou příčku, která znamená účast v nejlepší skupině nadstavbové části, a zároveň je stále ve hře v domácím poháru. Po prosincovém odchodu režiséra hry Petra Ševčíka do Slavie ještě Severočeši plánují v nejbližších dnech přivést náhradu do zálohy.

"Liberec je zvyklý hrát poháry. Tlaky jsou všude, chtěli bychom dosáhnout pohárového umístění. Máme ligu i MOL Cup. Za celé mužstvo a klub je pro nás aktuální jednotný plán a nebojím se ho říct: zabojovat o Evropu. Chtěli bychom se dostat do té první šestky v tabulce," uvedl na dnešní tiskové konferenci slovenský kouč Liberce Zsolt Hornyák.

"Všichni chceme Evropu hrát. Myslím, že s naší hrou máme na to se tam dostat. Trápila nás hlavně koncovka, ale věřím, že na jaře to trápení prolomíme," dodal kapitán Radim Breite, jehož celek dal na podzim v lize jen 17 branek, což je druhé nejnižší číslo po pražské Dukle.

Kádr Slovanu po podzimu opustili brankář Václav Hladký a hráči Milan Kerbr, Ševčík a Elvis Mashike Sukisa, který se zatím připravuje s juniorkou. Radek Voltr pak zamířil na přestup do Příbrami, kde v první části sezony hostoval.

Naopak přišla výrazná ofenzivní posila, bývalý reprezentant Libor Kozák. Ze Slavie na hostování dorazil další útočník Petar Musa, do A-týmu se dostali také mladíci, belgický brankář Olivier Vliegen a Ondřej Lehoczki, a klub uplatnil opci na přestup na liberijského reprezentanta Murphyho Dorleye, který hraje pod přezdívkou Oscar.

V nejbližší době chystá Liberec ještě náhradu za Ševčíka. "V minulosti byla obměna daleko větší. Odešel nám ale pilíř ve středu hřiště Petr Ševčík. Priorita číslo jedna byl útočník Libor Kozák a číslo dvě ten motor zálohy, srdce. A na tom pracujeme," uvedl ředitel Slovanu Libor Kleibl.

"Mohl bych vám říct dvě jména, která jsou na 99 procent dotažená. Jsou to hráči na úrovni reprezentace. Hráči jsou vázáni svými kluby, řeší se to na úrovni klubů a nebylo by to fér. Chtěli jsme kvalitu, ne kvantitu a to by se jejich příchodem prokázalo," dodal Hornyák.

Jeho svěřenci z pěti zápasů zimní přípravy jen jednou prohráli a čtyřikrát zvítězili. "Příprava byla krátká, naštěstí nás obcházela zranění. Hráči jsou fyzicky fakt nabušení. Doufám, že hru i solidní výsledky, které jsme dokázali uhrát na soustředění v Turecku, přeneseme do ligy. Doufám, že náhrada za Péťu Ševčíka tu bude co nejdřív a pomůže nám tím, že budeme ještě ofenzivnější," uvedl Hornyák.

"I Libor Kozák nám donese kvalitu a přidá branky. Je pro nás velká věc, že si vybral nás. Bylo to velmi těžké, Jablonec i Baník o něj měly obrovský zájem. Nedával si jen finanční podmínky, ale šlo mu o to, aby hrál. Jsem rád, že dodržel chlapské slovo a nakonec je tu," dodal kouč.