Liberec chce na umělé trávě ve Vilniusu potvrdit roli favorita

Vilnius - Fotbalisté Liberce ve čtvrtek vstoupí do kvalifikace Evropské ligy. Severočeši se v 2. předkole hraném na jedno utkání představí ve Vilniusu proti litevskému FK Riteriai a budou chtít potvrdit roli jasného favorita. Vyrovnat se ale musejí s umělou trávou, která může být pro domácího outsidera výhodou.

Kvůli koronavirové krizi se hraje kvalifikace bez diváků a až na 4. předkolo Ligy mistrů jen na jedno utkání. Riteriai je v šestičlenné litevské lize poslední a v pohárech ještě nikdy nepřešel přes 3. předkolo. To Slovan je mnohem úspěšnější. V pohárech sice hraje poprvé od sezony 2016/17, ale tři z posledních čtyř účastí v kvalifikaci Evropské ligy proměnil v postup až do skupiny.

Riteriai v 1. předkole vyřadil Derry City po výhře 3:2 v prodloužení. "Pohár je vždy specifický, zvlášť když je to na jedno utkání. Ale buďme rádi, že se Evropa vůbec hraje. V Trnavě jsem zažil opačnou roli, že jsme byli naopak outsider a pak jsme postoupili třeba přes Legii Varšava. Stát se může cokoliv, domácí budou chtít postoupit, ale my se jednoznačně chceme porvat o to, abychom byli v dalším kole," řekl v nahrávce pro média liberecký trenér Pavel Hoftych.

Kvůli koronavirovým opatřením v Litvě včetně karantény pro cestující z Česka hrozilo, že se bude muset zápas odehrát na neutrální půdě. Liberečtí ale dostali od tamních úřadů výjimku pro vrcholové sportovce a jejich doprovod.

Riteriai hraje domácí duely na umělé trávě a na svém stadionu neprohrál ani jeden z 11 duelů evropských pohárů. "Jsou na umělku zvyklí, což je jejich výhoda. Ale naštěstí současná generace hráčů už je schopna umělku akceptovat, někteří na tom i vyrostli. Pro nás v dřívější době by to bylo těžší, ale dnes na tom hráči hrají, umí se na tom pohybovat. Rozdíl je trošku v odskoku míče. Dva dny jsme na umělce trénovali," přiblížil Hoftych.

Litevský tým byl založen teprve v roce 2005. Nejprve nesl název FK Trakai, vloni se pak přestěhoval do Vilniusu. Jeho maximem jsou dvě druhá místa z let 2015 až 2016.

"Litevská liga měla poslední dvě kola odložená, v Riteriai působí hodně fyzicky dobře vybavených hráčů. Jejich soutěž je trochu víc pouštěná než naše soutěž, nepíská se každý souboj. Určitě budou zvyklí hrát tvrdě a důrazně. Nebezpečný je však každý soupeř, jde i o to, co mu dovolíte vy," podotkl Hoftych.

Slovan se naladil víkendovou výhrou 2:0 v Českých Budějovicích a zvítězil ve dvou z dosavadních tří kol české ligy. "Můžeme tak jít do zápasu v klidu a se sebevědomím. Ten tým je poslední, bude se hrát na umělce, nemusí to být všechno ideální. Ale nás nic jiného než postup nezajímá," uvedl liberecký útočník Michael Rabušic.

Zápas začne ve čtvrtek v 18:00. Pokud Slovan postoupí, ve 3. předkole si zahraje s vítězem duelu Bačka Topola - FCSB. Na cestě do skupiny by pak musel zvládnout ještě 4. předkolo.

Statistické údaje před utkáním fotbalové EL Riteriai - Liberec Výkop: čtvrtek 17. září, 18:00. Rozhodčí: Eskas - Ytterland, Jensen (všichni Nor.). Bilance: Litva - ČR: 2 1-0-1 4:7. 1997/98 UEFA: Inkaras Kaunas - Brno 3:1, 1:6. Riteriai v Evropě: EL/UEFA 21 10-6-5 26:24 Celkem 21 10-6-5 26:24 Liberec v Evropě: LM/PMEZ 8 2-2-4 6:8 EL/UEFA 72 34-14-24 105:90 Celkem 80 36-16-28 111:98 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Riteriai: Simaitis - Kalermo, Šveikauskas, Barauskas, Malžinskas - Dombrauskis - Traoré, Lezama, Grigaravičius - Paulauskas, Kazlauskas. Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Tijani, Mikula - Hromada, Mara - Pešek, Beran, Mosquera - Hilál. Absence Liberce: nikdo. Zajímavosti: - Riteriai nikdy nepostoupil do základní skupiny pohárů, nejdále došel v sezoně 2017/18 do 3. předkola Evropské ligy - Liberec se představí v pohárech poprvé od sezony 2016/17, kdy hrál skupinu Evropské ligy - Liberec si dosud 4x zahrál skupinu Evropské ligy nebo dřívějšího Poháru UEFA - Liberec proměnil 3 z posledních 4 účastí v kvalifikaci Evropské ligy v postup do skupiny - Riteriai v 1. předkole vyhrál nad irským Derry City 3:2 po prodloužení a v pohárech zvítězil po 4 zápasech - Riteriai v 11 domácích zápasech evropských pohárů neprohrál - Riteriai nehrál soutěžní utkání od 25. srpna a 1. předkola Evropské ligy, v litevské lize naposledy nastoupil 20. srpna - Riteriai je v šestičlenné litevské lize poslední, z dosavadních 16 utkání vyhrál jediné - Liberec vyhrál jediný z posledních 6 zápasů v evropských pohárech - Liberec v posledních 2 venkovních zápasech v pohárech prohrál a neskóroval - Liberec vyhrál v generálce v Českých Budějovicích 2:0 a zvítězil ve 2 z dosavadních 3 kol české ligy - Riteriai obsadil v minulé sezoně litevské ligy 3. místo, Liberec skončil v české lize na 5. příčce a vyhrál kvalifikační utkání o Evropskou ligu - Oscar, který momentálně působí ve Slavii, přišel předloni v zimě do Liberce z FK Trakai, dřívějšího názvu klubu FK Riteriai - kvůli koronavirové pandemii se letos hraje kvalifikace pohárů bez diváků a s výjimkou 4. předkola Ligy mistrů jen na jeden zápas - Riteriai hraje domácí zápasy ve Vilniusu na umělé trávě - postupující si ve 3. předkole zahraje s vítězem duelu Bačka Topola - FCSB