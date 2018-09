Liberec - S novým kapitánem půjdou do sezony extraligy hokejisté Liberce. Po zkušeném zadákovi Martinu Ševcovi převzal "céčko" a s ním spojenou zodpovědnost útočník Petr Jelínek. Kouč Filip Pešán udělal změnu s ohledem na Ševcův upravený program. Bílí Tygři dosud odehráli v přípravě osm utkání, vyhráli jen tři, Pešán přesto věří, že začátek extraligy zastihne Severočechy již zcela připravené.

Čtyřiatřicetiletý Jelínek na pozici kapitána zaskočil místo Ševce párkrát během minulé sezony, nyní už má písmeno C na dresu nastálo. "Petr je nedílnou součástí klubu posledních pár let a byl a je to lídr i bez písmen na dresu jak v kabině, tak i na ledě. Proto padla volba na něho. Já osobně mu naprosto důvěřuji, je skvělý lídr," řekl dnes novinářům Pešán.

O změně rozhodl s ohledem na určité úlevy, jež má zanedlouho sedmatřicetiletý Ševc. "Martin do Liberce dojíždí, má už svůj věk a proto také trošku upravený program. Chci mu vyjít ve spoustě věcí vstříc, ušetřit ho před každodenním cestováním, což byl hlavní důvod ke změně. Kapitán prostě musí být s týmem pořád. Martinovi chci dát trochu volnější program," vysvětlil Pešán.

Příprava - z poloviny odehraná proti zahraničním soupeřům - splnila očekávání. Bez ohledu na bilanci pouhých tří výher z osmi vystoupení. "V podstatě jsme první půlku té přípravy hráli v kombinované sestavě s hráči Benátek. Poslední zápasy jsme už měli plnou sestavu, někteří absolvovali svá první utkání, takže ta rozehranost ještě není úplně ideální, ale máme ještě dva týdny na to, abychom formu naladili," uvedl Pešán.

Potěšila ho řada mladých hráčů; ať už útočníci Ondřej Chrtek, teprve sedmnáctiletý Michal Teplý nebo bek Tomáš Hanousek. "Rozhodně mají šanci poprat se o místo. A následuje je další řada skvělých mladých hráčů, co jsou v Benátkách. Věřím, že je před námi velká budoucnost," řekl Pešán.

V dobrém světle se mu zatím jeví i letní posily. "Někdo však může mít skvělou přípravu a pak špatný začátek. Nerad bych to proto hodnotil, ale všichni hráči k tomu přistupují výborně, což je základ, abychom hráli dobrý hokej. A za to je musím pochválit," ocenil Pešán.

Přiznal zároveň, že spoustu věcí ve hře Bílých Tygrů je třeba ještě vypilovat. "Jednoznačně přesilové hry, které nám v přípravě moc nešly, ale to je i tím, že je teprve začátek sezony, Teď na tom budeme pracovat do začátku soutěže. Byly tam drobné individuální i systémové chyby, ale to bych mohl vyjmenovávat ještě hodně dlouho," podotkl Pešán.

"Poslední turnaj ve Švýcarsku měl obrovskou kvalitu, mrzí mě ale ztráty zápasů, jež byly minimálně remízové, v posledních minutách, ale je to pro nás zkušenost do dalších zápasů," doplnil Pešán.

Konkrétní cíl si zatím pod Ještědem nenastavili. "Chci ale jednoznačně bojovat o nejvyšší příčky a o medaile v závěru sezony," zdůraznil Pešán. Očekává ale opět hodně trnitou cestu do nejvyšších pater. "Když se člověk podívá na rozpočty a sílu kádru některých týmů, tak myslím, že o špičku se popere více mužstev. Nerad bych někoho jmenoval, protože si myslím, že extraliga bude opět extrémně vyrovnaná a vyskočit nahoru může kdokoliv."