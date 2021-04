Liberec čeká třetí pokus k dovršení postupu, Třinec má první mečbol

Praha - V semifinálových sériích play off hokejové extraligy jde do tuhého. V úterý večer se může vyjasnit složení finálové dvojice, ale pokud se tak nestane, dojde následně na poslední rozhodující utkání. Sparta se pokusí na severu Čech odvrátit i třetí mečbol domácího Liberce, konci sezony čelí za stavu 2:3 na zápasy ale také Mladá Boleslav proti Třinci. Středočeši ale nastoupí v domácím prostředí. Pokud by postoupily Liberec a Třinec, dojde na reprízu finále z roku 2019.

Bílí Tygři promarnili dvě příležitosti k završení postupu, přesto nepropadají panice. "Myslím, že ten tlak je pořád na Spartě. V úterý máme další zápas a na ten se připravíme. Věřím, že jsme natolik silní, že budeme dobře nachystaní," prohlásil trenér Severočechů Patrik Augusta.

"Jedeme dál, série ještě nekončí. Pořád v ní ale vedeme my a budeme se to snažit dokončit doma. Musíme se z toho oklepat a jít nanovo zase dál. Když nám někdo dal takovou příležitost, proč ji nevyužít. Před sérií bychom vedení 3:2 na zápasy určitě brali," prohlásil brankář Petr Kváča.

Pražané po jasné výhře pod Ještědem (5:0) ustáli i 81 minut dramatu v nedělním pátém utkání a ze stavu 0:3 na zápasy, který v historii extraligového play off ještě nikdo neotočil, se přiblížili na 2:3. Nic to nemění na tom, že vítěz základní části nemá prostor na další klopýtnutí.

"Vůbec neberu jako nějak rozhodující a zásadní, že jsme byli pět minut od konce sezony, ale pořád žijeme. Je to jen takový střípek. Pro nás je to důležité v tom, že jsme stále ještě ve hře, ale to je tak jediné. Teď nás čeká zase další zápas, který potřebujeme zvládnout," řekl trenér Pražanů Miloslav Hořava.

Zvládnutá koncovka ale musí být alespoň malou vzpruhou pro psychiku. "Každý z nás ale věděl, co je ve hře. Výhra pro nás byla strašně moc cenná. Pořád žijeme, ale víme, že nás čeká ještě dlouhá cesta a těžký boj, ta práce nekončí. Doufáme, že to takhle pojede dál," přál si útočník Roman Horák.

Pražané věřili, že Bílí Tygři by mohli znervóznět. "Je to možné. Pořád vedou, je to na nich. My však musíme ten zápas zase vyhrát, abychom žili dál," dodal Horák.

Bruslaři prohráli všechny liché zápasy série, v sudých ale uspěli a věří, že vyhrají i v úterý a vynutí si rozhodující sedmý zápas. "Musíme se poučit z posledního utkání, kdy jsme už poněkolikáté špatně začali, což rozhodlo. A poté zapomenout a připravit se na šestý zápas doma, do kterého musíme vstoupit úplně jinak. Věřím, že ho zvládneme a ještě se do Třince vrátíme," řekl trenér Pavel Patera.

Důležitým faktorem série je úspěšnost v přesilových hrách, Mladé Boleslavi se sice dařila hra v početní výhodě ve čtvrtfinále proti Pardubicím, proti Třinci ale nepotrestala ještě ani jeden faul soupeře. "Bavíme se o tom každý den, ale nejde nám to. Třinec má přesilovky, my se musíme zaměřit na tu naši. Zatím neumíme najít na jejich hru recept," uvedl útočník Jakub Kotala.

Třinečtí věří, že využijí hned první mečbol a dokážou postoupit do finále, které hráli od roku 2011 čtyřikrát. Pokud by se to posledním šampionům podařilo, napodobili by Spartu, která si jako první v samostatné extralize zahrála finále třikrát po sobě. Sparta předvedla tento kousek v letech 2000 až 2002, Třinec v roce 2018 skončil druhý, rok poté slavil titul.

"Na co si budeme muset dát pozor? Aby stav nedorovnali," podotkl s úsměvem trenér Václav Varaďa. "Musíme hrát dobře, srdcem, v plném nasazení. Nějaké chyby určitě uděláme, to se stane každému. Když je ale udělá soupeř, tak je musíme využít. Chceme zopakovat výkon z posledního zápasu," podotkl Varaďa.