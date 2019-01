Praha - Hokejisté Liberce a Mladé Boleslavi změří síly v sobotní dohrávce 32. extraligového kola. Druzí Bílí Tygři drží doma proti Středočechům v posledních letech výbornou bilanci: pod Ještědem je zdolali už šestnáctkrát za sebou a během této série přenechali Bruslařskému klubu všehovšudy pět bodů. Se soupeřem, od nějž ho dělí jen 50 kilometrů, prohrál Liberec před svými fanoušky naposledy v listopadu 2010, zato ale drtivě 0:6.

Liberečtí se díky vlastním úspěchům a účasti vedoucího Třince na Spenglerově poháru přiblížili Ocelářům na pouhé dva body. Na konci září Mladou Boleslav doma deklasovali 8:3.

"Je to derby, to mluví za vše. Bude hodně lidí, bude se hrát fyzický hokej. Hosté jsou na vítězné vlně a po změně trenérů hrají velice dobře. Věřím, že to bude skvělý zápas. Podíváme se na video, ukazuje se tam totiž rukopis jejich trenérů, kteří vyznávají bruslivý a zodpovědný hokej," uvedl liberecký útočník Michal Birner.

"Já osobně se na ten zápas velmi těším. Michal Vondrka s Jakubem Klepišem to tam táhnou. Ten hokejový um člověk jen tak neztratí a v jejich věku už jen záleží na tom, jak se staráte o své tělo," dodal Birner.

Mladoboleslavští sice naposledy těsně prohráli na ledě Sparty, ale i výsledek 0:1 potvrdil, že příliš gólů nedostávají. Za posledních pět vystoupení, z nichž čtyři Mladá Boleslav vyhrála, inkasoval tým dohromady pět branek, v Brně proti obhájci titulu Kometě dokonce uspěl s čistým štítem.

"Je to ale trošku zkreslené tím, že nám opravdu výborně chytají gólmani, ať už Kantor v těch posledních zápasech nebo předtím Krošelj. Je fajn, že jsme se posunuli v tabulce, ale domnívám se, že jsme měli lepší výsledky, než byla předvedená hra. Ty výkony jsou střídavé a období, kdy se něco povede, jsou krátkodobá," řekl ČTK trenér Miloslav Hořava.

Dobře pracující defenziva se může v aréně Bílých Tygrů hodit. Jména a ofenzivní síly soupeře se ale hosté neobávají. Potvrdili to ostatně v předchozích utkáních. "Pro nás je do jisté míry jedno, kdo je naším soupeřem, potřebujeme tak jako tak sbírat body. Bez ohledu na to, zda proti nám stojí Brno, Sparta nebo Liberec, který je doma ohromně silný," konstatoval Hořava.

Od svých svěřenců bude vyžadovat především jednu věc. "Liberec má nejlepší přesilovky, my naopak jedno z nejhorších oslabení, takže je to naprosto jasné - cílem je vyvarovat se faulů a zbytečných vyloučení. Pokud si v tomto ohledu povedeme, jak tomu bylo v některých zápasech, nemůže to pro nás dopadnout dobře," zdůraznil Hořava.

Statistické údaje před sobotní dohrávkou 32. kola Tipsport extraligy: Bílí Tygři Liberec (2.) - BK Mladá Boleslav (9.). Začátek zápasu: 14:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 8:3, 2:5. Nejproduktivnější hráči: Marek Kvapil 28 zápasů/41 bodů (15 branek + 26 asistencí) - Michal Vondrka 32/25 (13+12). Statistiky brankářů: Roman Will průměr 2,56 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,15 procenta a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,71 a 90,43 - Gašper Krošelj 2,21, 91,24 a dvakrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 2,20, 91,37 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Liberec porazil Mladou Boleslav doma šestnáctkrát za sebou. Bruslařský klub na jeho ledě uspěl naposledy 18. listopadu 2010, kdy vyhrál 6:0. - Bílí Tygři naplno bodovali třikrát za sebou a vyhráli šest z posledních sedmi zápasů. - Doma Liberec vyhrál devětkrát v řadě a naposledy neuspěl před vlastním publikem 27. října, kdy prohrál se Spartou 4:5 v prodloužení. - Mladá Boleslav po čtyřech duelech, v nichž neztratila ani bod, prohrála v neděli na ledě Sparty 0:1. - Trenér a sportovní ředitel Liberce Filip Pešán dnes slaví 41. narozeniny, útočníkovi Bílých Tygrů Marku Kvapilovi bude v sobotu 34 let. - Útočník Tomáš Knotek z Mladé Boleslavi může v neděli proti Pardubicím sehrát 400. zápas v extralize. Další program: Neděle 6. ledna - 33. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov (vzájemné zápasy v této sezoně: 2:0, 4:2), 15:30 HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec (2:3, 1:4), PSG Berani Zlín - HC Škoda Plzeň (3:5, 2:1), Piráti Chomutov - HC Vítkovice Ridera (2:3, 2:4), 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice (4:2, 2:1), 17:00 HC Olomouc - HC Sparta Praha (2:4, 6:4), 18:20 HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové (2:4, 3:6; ČT Sport).