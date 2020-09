Liberec bude proti APOELu hrát o skupinu EL

Liberec - Fotbalisté Liberce si doma ve čtvrtek v utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti APOELu Nikósie zahrají o postup do hlavní fáze soutěže. Severočeši budou usilovat o pátý postup do základní skupiny a první od sezony 2016/17, kdy v závěru kvalifikace vyřadili jiný kyperský celek Larnaku.

Celá kvalifikace evropských pohárů se letos kvůli koronavirové pandemii hraje bez diváků a až na 4. předkolo prestižnější Ligy mistrů jen na jedno utkání místo tradičních dvou.

Liberečtí se v předchozích dvou předkolech představili venku. Nejprve vyhráli 5:1 na stadionu litevského Riteriai a poté zvítězili 2:0 na hřišti FCSB, kterému chybělo 15 hráčů kvůli koronaviru. Severočeši si oddychli, že se v zápase s rumunským soupeřem nikdo nenakazil, závěrečné testy před utkáním s APOELem měli všichni negativní.

"Chybí nám zvládnout ještě jeden krůček, snad to dokážeme. Strašně bych si přál, abychom tu Evropu udělali. Pokud nezvládneme poslední krok, je to k ničemu. Konečně hrajeme doma. Jen škoda, že nebudou na stadionu lidi. Snad na to aspoň stihnou kouknout do deseti hodin někde po hospodách," řekl v nahrávce pro média liberecký útočník Michael Rabušic s připomínkou skutečnosti, že kvůli koronaviru se v Česku restaurace a bary zavírají ve 22:00.

Liberec dosud hrál základní skupinu Evropské ligy nebo dřívějšího Poháru UEFA čtyřikrát. V postup proměnil tři z posledních čtyř účastí v kvalifikaci, naposledy to bylo ale už před čtyřmi lety.

"Motivace je velká. Jestli se nepletu, ze současných hráčů Slovanu nikdo ve skupině Evropské ligy ještě nepůsobil. Já měl tu čest, že se nám to podařilo před dvěma lety s Trnavou s Radkem Látalem. On jako trenér, já jako generální manažer. Cestu jsme si odbyli až z 1. předkola. Ve skupině to byly krásné zápasy a každý hráč o tom sní," řekl liberecký trenér Pavel Hoftych.

APOEL je 28 tituly nejúspěšnějším kyperským klubem, v minulé sezoně ale skončil v domácí lize až třetí. Celek z Nikósie si už čtyřikrát zahrál skupinu Ligy mistrů a v roce 2012 senzačně postoupil až do čtvrtfinále. V ročníku 2017/18 APOEL v závěrečném předkole Ligy mistrů vyřadil pražskou Slavii po výhře 2:0 doma a remíze 0:0 venku.

"Je to velmi zkušené mužstvo. V základní sestavě z posledních zápasů neměli ani jednoho Kypřana, je tam řada Portugalců. Jsou to velmi dobří fotbalisté. Mají několik účastí ve skupině Ligy mistrů i Evropské ligy. Je to vynikající tým, který třeba poslední dva roky neměl tak top jako ty roky předtím," uvedl Hoftych.

Upozornil na kosovského útočníka Atdheho Nuhiua, který do týmu přišel v létě z Sheffieldu Wednesday. "Má za sebou asi 277 zápasů za Sheffield. Je to prostě vynikající mužstvo s citem pro balon, pro kombinaci. My se budeme snažit, abychom takhle zkušenému a technickému mužstvu byli konkurenceschopní a poprali se o postup," řekl Hoftych.

APOEL už přešel v kvalifikaci přes tři předkola a naposledy vyřadil doma Zrinjski Mostar až po penaltovém rozstřelu. O víkendu v domácí lize nehrál, zatímco Liberec v sestavě bez většiny opor podlehl Pardubicím 0:3.

Zápas na severu Čech začne ve čtvrtek v 19:00.

Statistické údaje před utkáním Slovan Liberec - APOEL Nikósie: Výkop: čtvrtek 1. října, 19:00. Rozhodčí: Ekberg - Culum, Hallber (všichni Švéd.). Bilance: ČR (Československo) - Kypr 22 11-6-5 52:24. 1964/65 PVP: Sparta Praha - Famagusta 10:0, 6:0, 1984/85 UEFA: Bohemians Praha - Apollon Limassol 6:1, 2:2, 1985/86 PVP: AEL Limassol - Dukla Praha 2:2, 0:4, 1998/99 PVP: Apollon Limassol - Jablonec 2:1, 1:2, 2004/05 LM: APOEL Nikósie - Sparta Praha 2:2, 1:2, 2010/11 EL: APOEL Nikósie - Jablonec 1:0, 3:1, 2011/12 EL: AEK Larnaka - Mladá Boleslav 3:0, 2:2, 2015/16 EL: Sparta Praha - APOEL Nikósie 2:0, 3:1, 2016/17 EL: AEK Larnaka - Liberec 0:1, 0:3, 2017/18 LM: APOEL Nikósie - Slavia Praha 2:0, 0:0, 2017/18 EL: Plzeň - AEK Larnaka 3:1, 0:0. Liberec v Evropě: LM/PMEZ 8 2-2-4 6:8 EL/UEFA 74 36-14-24 112:91 Celkem 82 38-16-28 118:99 APOEL v Evropě: LM/PMEZ 94 29-25-40 99:122 EL/UEFA 97 38-20-39 132:132 PVP 30 6-6-18 27:78 Celkem 221 73-51-97 258:332 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Tijani, Mikula - Hromada, Mara - Pešek, Beran, Mosquera - Hilál. APOEL: Silva - Nsue, Jorge, Santos - Geraldes, De Vincenti, Tuhámí, Atzili - Ndongala, Nuhiu, Zahid. Absence: nikdo - Efrem (zranění). Zajímavosti: - Liberec ve 2. předkole vyhrál 5:1 na hřišti Riteriai a ve 3. předkole zvítězil 2:0 na půdě FCSB, kterému chybělo 15 hráčů kvůli koronaviru - APOEL začal už v 1. předkole, postupně vyřadil Gjilani (2:0 po prodloužení), Kaisar (4:1) a Zrinjski Mostar (na penalty) - Liberec hraje poháry poprvé od sezony 2016/17, kdy počtvrté postoupil do skupiny Evropské ligy nebo dřívějšího Poháru UEFA - Liberec proměnil 3 z posledních 4 účastí v kvalifikaci Evropské ligy v postup do skupiny - Liberec před 4 lety postoupil do skupiny poté, co ve 4. předkole vyřadil jiný kyperský tým Larnaku po výhrách 1:0 venku a 3:0 doma - APOEL si už 4x zahrál skupinu Ligy mistrů (naposledy v sezoně 2017/18) a v roce 2012 postoupil až do čtvrtfinále - APOEL v minulé sezoně hrál skupinu Evropské ligy, od ročníku 2013/14 chyběl ve skupině pohárů jen jednou - APOEL v sezoně 2017/18 vyřadil v závěrečném předkole Ligy mistrů Slavii po výhře 2:0 doma a remíze 0:0 venku - kyperské týmy vyhrály jediný z 11 zápasů na české půdě (APOEL 3:1 při postupu přes Jablonec v sezoně 2010/11) - Liberec v generálce podlehl v české lize na půdě Pardubic 0:3 a prohrál poprvé po 5 soutěžních zápasech, APOEL o víkendu nehrál - APOEL prohrál jediný ze 7 soutěžních zápasů sezony - APOEL obsadil v minulé sezoně kyperské ligy až 3. místo - za APOEL v minulosti hrával Čech Tomáš Votava a vedl ho trenér Dušan Uhrin starší - kvůli koronavirové pandemii se letos hraje kvalifikace pohárů bez diváků a s výjimkou 4. předkola Ligy mistrů jen na jeden zápas