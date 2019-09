Liberec bude hrát v Lize mistrů o první body

Liberec/Hradec Králové - Hokejisté Liberce se dnes ve třetím kole Ligy mistrů představí poprvé doma a pokusí se poprvé bodovat. Večer nastoupí proti Belfastu, na jehož ledě v úvodním utkání soutěže podlehli 4:5. V dalším zápase úřadující vicemistr extraligy prohrál ve Švédsku s Luleou 1:4 a je poslední ve skupině C.

Také Hradec Králové má svému dnešnímu soupeři co vracet, s Cardiffem prohrál při vstupu do Ligy mistrů ve Walesu 2:3. Poté však Východočeši uspěli na ledě obhájce titulu Frölundy, kde zvítězili 3:2.

"Spíš jsme si představovali, že bychom mohli porazit Cardiff a potom se pokusit o nějaké body s Frölundou. Dopadlo to opačně, ale myslím si, že tři body jsou z tripu dobré," řekl útočník Daniel Rákos. "Po té smolné prohře a nemastném neslaném výkonu v Cardiffu jsme si dokázali, že můžeme hrát s jedním z nejlepších týmů v Evropě. Vlilo nám to novou sílu do žil. Ukázalo se, že když budeme dělat to, co máme, přinese to ovoce," dodal. Cardiff je překvapivě v čele skupiny H.

Plzeňské hokejisty po dvou domácích zápasech čeká utkání ve finské Hämeenlinně, kterou na svém ledě zdolali 5:4 v prodloužení. Ve druhém duelu Západočeši rozstříleli dánský Rungsted 9:3 a vedou skupinu B.