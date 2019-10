Liberec bude hrát o postup v hokejové Lize mistrů

Praha - Hokejisté Liberce se dnes v přímém souboji s Augsburgem utkají o postup do play off Ligy mistrů. Severočeši jsou nyní ve skupině C třetí s tříbodovou ztrátou na německý tým a potřebují zvítězit v normální hrací době. V minulém týdnu se Bílí Tygři udrželi ve hře o postup výhrou v Augsburgu 3:2 po samostatných nájezdech.

Hradec Králové půjde do závěrečného zápasu se Štýrským Hradcem s postupovou jistotou. Rakouský soupeř je ve skupině H bez šance na play off poslední a v úterý se nepodařilo Cardiffu překvapit obhájce prvenství Frölundu, takže zůstal za Východočechy třetí. Švédský tým na prvním místě vede před Mountfieldem s nedostižným náskokem tří bodů.

Zápas v Hradci Králové začne v 17:00, v Liberci je start připraven na 19:30. V úterý neúspěšně usiloval o postup Třinec, Plzeň měla jistotu play off již delší dobu.