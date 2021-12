Liberec bodoval naplno počtvrté za sebou, když porazil Zlín 4:1

Liberec - Hokejisté Liberce porazili ve 36. kole extraligy Zlín 4:1. Bílí Tygři tak na úvod celkem pětizápasové série domácích utkání bodovali naplno počtvrté za sebou. Poslední Berani dál ztrácí na Kladno pět bodů.

Bílí Tygři začali velmi aktivně. Kašíka hned zkraje prověřili Vlach, Rosandič a Gríger. Hostující brankář ale odolal. Aktivita přinesla domácím postupně tři přesilovky, ale bez gólového efektu.

Liberečtí se přece jen dočkali v 17. minutě. Bezprostředně po vypršení třetí početní výhody se ve skrumáži před Kašíkem dobře zorientoval Klepiš a z otočky uklidil puk za záda hostujícího brankáře. Minutu před pauzou chyboval Suhrada a Ordoš mohl tváří v tvář Kašíkovi zvýšit. Minisouboj ale vyhrál zlínský gólman.

Hned v úvodu druhé třetiny předvedl Kašík skvělý zákrok lapačkou proti střele Jelínka. O chvíli později už ale kapituloval, když Dernerovu přihrávku od mantinelu převzal Ordoš a tentokrát svůj minisouboj s Kašíkem vyhrál - 2:0. Zlín mohl vrátit do hry Kubiš, který zavařil domácím před Kváčou, ale domácí gólman odolal.

Rčení "nedáš - dostaneš" se opět potvrdilo. Prakticky z protiútoku se dostal do šance Zachar, sám sice neuspěl, ale puk dostal se štěstím do sítě obránce Štibingr a poslal Bílé Tygry již do tříbrankového vedení. Hosté odpověděli ve 29. minutě střelou Gazdy, po které se o dorážku snažil Veselý, ale Kváču nepřekonal.

Ve 44. minutě zahrozili Rychlovský s Birnerem, ke změně skóre to však nevedlo. Hosté poté dostali možnost přesilovky, ale byli to domácí, kteří měli větší šance a suverénně se ubránili. Kváča přišel o čisté konto v 50. minutě. Flynn se dostal s pukem až před brankoviště a vybídl ke skórování Malleta, ten překonal Kváču střelou pod horní tyčku.

Na začátku 56. minuty se prosadil novopečený otec v domácím dresu Vlach. Doslova jako tank se prodral až před Kašíka a v pádu zvýšil na 4:1. V pohodě hrající Bílí Tygři pak dovedli utkání bez potíží do vítězného konce.

Hlasy trenérů po utkání: Patrik Augusta (Liberec): "Jsme rádi za další vítězství. Myslím, že jsme v útočné fázi měli spoustu dobrých věcí. Další šance pochytal zlínský brankář, mohli jsme být produktivnější. Jinak ale spokojenost. Pokračujeme dál, tempo je brutální, hraje se obden, takže už zítra se budeme chystat na další zápas. Pořád je na čem pracovat, každý den na něčem pracujeme. Atmosféra je ale klidnější, je to cítit i na hokejkách hráčů." Luboš Rob (Zlín): "Chtěli jsme do zápasu vstoupit aktivně, ale bohužel... V první třetině jsme měli tři vyloučení, byl tam krátký odstup. Sotva jsme ubránili jedno, tak už jsme šli do dalšího oslabení. To tempo jsme úplně nezachytili. První gól jsme dostali paradoxně až ve chvíli, když se hráč vrátil. Ve druhé třetině měl Liberec větší tempo, byl lepší a odskočil na 3:0. Ve třetí třetině jsme trochu srovnali krok, možná i ze strany Liberce bylo cítit, že to vedení je jasné. Snížili jsme na 1:3, ale souboj probíhal pořád stejně. Liberec byl aktivnější a lepší na puku, vítězství si zasloužil, potvrdil ho čtvrtým gólem."

Bílí Tygři Liberec - PSG Berani Zlín 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. Klepiš (Gríger), 22. Ordoš (Derner, Gríger), 26. Štibingr (M. Zachar), 56. J. Vlach (Klapka) - 50. Mallet (Flynn, Hejcman). Rozhodčí: Hradil, Šindel - Pešek, Malý. Vyloučení: 3:7. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Liberec: Kváča - Štibingr, Vitásek, M. Ivan, Rosandič, Kolmann, Derner, Aubrecht - Zachar, Klepiš, Birner - Faško-Rudáš, Gríger, Ordoš - Klapka, P. Jelínek, J. Vlach - J. Šír, A. Najman, Rychlovský. Trenéři: P. Augusta.

Zlín: Kašík - Gazda, Ferenc, O. Němec, Suhrada, T. Hanousek, Žižka, M. Novotný - Mallet, R. Veselý, Kubiš - Okál, Hejcman, Zabusovs - Fryšara, Karafiát, Flynn - L. Vopelka, P. Sedláček, Frömel. Trenér: Jenáček.