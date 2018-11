Praha - Fotbalisté Liberce a Olomouce se stali dalšími čtvrtfinalisty domácího poháru MOL Cupu. Severočeši zdolali Slovácko s debutujícím trenérem Martinem Svědíkem 1:0, Sigma rovněž na svém hřišti porazila Zlín 2:1.

Olomouc v poháru zdolala Zlín 2:1 a postoupila do čtvrtfinále

Fotbalisté Olomouce v osmifinále MOL Cupu doma porazili Zlín 2:1 a postoupili do čtvrtfinále pohárové soutěže. Sigma rozhodla zápas s moravským rivalem mezi 75. a 79. minutou, kdy skórovali Šimon Falta z přímého kopu a Jakub Plšek z penalty. Ve třetí minutě nastavení už pouze snížil Alexander Jakubov.

"Měli jsme jasný cíl přejít do jarních kol a to se nám zaslouženě povedlo. Po celé utkání jsme byli lepším týmem a po kombinační stránce jsme soupeře přehráli. Nakonec jsme byli odměněni dvěma brankami," řekl trenér Olomouce Václav Jílek na tiskové konferenci.

Utkání hrané v komorní atmosféře málem dostalo zajímavou zápletku již v sedmé minutě, kdy domácí obránce Jemelka odkopl míč z brankové čáry před Beauguelem až v poslední možné chvíli. Olomouc pak začala být aktivnější, z čehož pramenila velká šance v 19. minutě. Dvořák ale ve skluzu v ideální pozici mířil vedle. V průběhu první půle si pak obě mužstva vytvořila ještě po dvou větších šancích, využít se jim je ale nepovedlo.

"Postupně Olomouc převzala iniciativu, s čímž jsme trochu počítali, protože mají dobré fotbalové mužstvo. V držení míče jsou opravdu skvělí, každý hráč je silný na míči. My jsme v tom nebyli tak silní jako domácí a dělali jsme hodně chyb v rozehrávce," uvedl zlínský kouč Michal Bílek.

Ve druhém dějství se oba celky dlouho soustředily především na poctivou obranu a do útoku se pouštěly v nedostatečném počtu hráčů. To platilo až do 67. minuty, kdy předvedli pěknou akci domácí, ale po Zahradníčkově centru zakončil Yunis ve skluzu pouze nad branku.

Skóre otevřel až v 75. minutě Falta povedeným pokusem z přímého kopu přes zeď. "Chvilku jsem přemýšlel, jestli to nekopnout na brankářovu stranu, ale pak jsem se rozhodl pro střelu přes zeď a vyšlo to. Moc přímé kopy netrénuji, je to většinou o kopací technice," řekl Falta.

O čtyři minuty později byl v šestnáctce faulován Yunis a Plšek z penalty poslal míč po zemi na opačnou stranu, než skákal brankář Dostál. "Ševcům" se v závěru do většího tlaku nepodařilo dostat, přesto alespoň zmírnili porážku, když Jakubov doklepl míč do sítě po závaru v pokutovém území. Rozhodčí Nenadál ale hned po kontaktní brance zápas ukončil. "Je to škoda, protože jsme cítili šanci, že můžeme utkání vyhrát a postoupit," podotkl Bílek.

Liberec zdolal Slovácko 1:0 a je ve čtvrtfinále poháru

Fotbalisté Liberce v osmifinále MOL Cupu doma porazili Slovácko 1:0 gólem Romana Potočného už ze třetí minuty a jsou dalším čtvrtfinalistou pohárové soutěže. Na lavičce týmu z Uherského Hradiště nevyšla soutěžní premiéra novému trenérovi Martinu Svědíkovi. Zápas skončil stejným výsledkem jako sobotní prvoligové měření sil.

"Gratuluju mužstvu k postupu, šli jsme za svým cílem a chtěli jsme v MOL Cupu postoupit dále," řekl na tiskové konferenci trenér Liberce Zsolt Hornyák.

Slovanu skvěle vyšel začátek. Ve třetí minutě Koscelník nacentroval do šestnáctky a Potočný razantní hlavičkou překonal brankáře Trmala. "Je špatné, že dostaneme už ve třetí minutě gól. Když tady v Liberci chceme pomýšlet na úspěch, tak nesmíme inkasovat, protože se pak Liberci ty góly špatně dávají," upozornil Svědík.

Ve zbytku první půle už diváci mnoho velkých šancí neviděli. Petrovu ránu si pohlídal liberecký gólman Nguyen, nepřesně mířili Potočný i hostující Havlík.

"Trošku nám ten první gól svázal nohy, začali jsme myslet na obranu. Samozřejmě Slovácko bylo kvalitním soupeřem. Dobře kombinovalo a hlavně získávalo odražené míče, které jsme měli získat my," konstatoval Hornyák.

Ve druhém poločase vyslal dvě střely domácí Oscar, ale Trmal ani s jedním pokusem neměl větší problémy. Slibný protiútok Slovácka pak Petr pokazil nepřesnou ranou. V 69. minutě mohl přidat libereckou pojistku Pešek, který přes špatné zpracování ještě dokázal ve skluzu vystřelit, ale brankáře nepřekonal.

"My dneska jsme byli místy lepší a nenechali Liberec hrát. Velice dobře jsme hráli presink a získali spoustu balonů. Ale to nejhlavnější je rozhodování v šestnáctce. Tam se Liberec choval úplně jinak než my. Na tom musíme hodně zapracovat a být přímočařejší," řekl Svědík.

Domácí soupeře do větší šance na vyrovnání nepustili a ukázali současnou sílu v defenzivě. Liberečtí v posledních osmi soutěžních zápasech pouze jednou inkasovali při domácí porážce 0:1 se Slavií.

"Chtěli jsme vítězství potvrdit ještě druhým gólem, ale to se nám nepodařilo. Myslím, že jsme se začali skoro strachovat o výsledek," připustil Hornyák. "Úkol jsme splnili, ale herně to nebylo takové oslnivé," dodal slovenský kouč.

Osmifinále fotbalového poháru MOL Cupu:

Sigma Olomouc - Fastav Zlín 2:1 (0:0)

Branky: 75. Falta, 79. Plšek z pen. - 90.+3 Jakubov. Rozhodčí: Nenadál - Caletka, Antoníček. ŽK: Yunis, Kalvach - Gajič, Dostál, Bačo. Diváci: 2335.

Olomouc: Buchta - Sladký, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (90. Manzia), Dvořák (69. Texl), Kalvach, Houska, Falta - Plšek, Nešpor (27. Yunis). Trenér: Jílek.

Zlín: Dostál - Štěpánek, Bačo, Gajič - Matějov, Podio, Holík (77. Vyhnal), Jiráček, Bartošák - Beauguel, Hronek (84. Jakubov). Trenér: Bílek.

Slovan Liberec - 1. FC Slovácko 1:0 (1:0)

Branka: 3. Potočný. Rozhodčí: Příhoda - Koval, Petřík. ŽK: Juroška, Krejčí (oba Slovácko). Diváci: 999.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Potočný, Oscar (56. Oršula), Breite, Pešek - Nešický (83. Mikula) - Aarons (64. Pázler). Trenér: Hornyák.

Slovácko: Trmal - Reinberk, Krejčí, Hofmann, Juroška - Kalabiška (59. Kuchta), Havlík, Daníček, Petr (77. Rezek), Navrátil - Zajíc (68. Kubala) Trenér: Svědík.