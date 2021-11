Liberec a Karlovy Vary budou v extralize usilovat o posun v tabulce

Praha - Hokejisté Liberce a Karlových Varů mají v úterních extraligových zápasech šanci vylepšit své postavení v tabulce. Oba celky však budou hrát venku, kde se jim zatím příliš nedaří. Bílí Tygři se představí v dohrávce 25. kola na ledě Pardubic, Energii čeká předehrávka 27. kola v Českých Budějovicích.

Zápas Pardubic a Liberce byl na úterý přeložen z neděle. Dynamo do utkání půjde jako papírový favorit, přestože poslední dva soutěžní duely prohrálo. Východočeši jsou v tabulce třetí, zatímco Liberec až jedenáctý. První vzájemný zápas na ledě Bílých Tygrů vyhráli hosté 4:3, když rozhodl v čase 59:48 Robert Kousal.

I Liberec má za sebou dvě porážky, navíc v domácím prostředí. Venku však dokázal dvakrát za sebou vyhrát, když zvládl zápasy na ledě Zlína a Kladna. V Pardubicích vyhrál třikrát v řadě.

"Potřebujeme začít sbírat body. Na to, že se dostaneme jen na dostřel, se nehraje. Musíme vyhrávat zápasy a ne dotahovat," řekl útočník Jaroslav Vlach po posledním duelu proti Třinci, kdy Severočeši v závěru snížili na 2:3, ale nakonec s Oceláři prohráli 2:4. Pokud svěřenci trenéra Patrika Augusty získají v Pardubicích tři body, posunou se na 9. místo.

I České Budějovice v prvním vzájemném zápase na soupeřově ledě uspěly. I díky dvěma gólům a asistenci Lukáše Pecha získaly v Karlových Varech tři body po výhře 5:3. Aktuálně je Motor šestý a svou pozici si může upevnit.

"Nastoupíme potřetí v řadě před domácími fanoušky, kteří jsou skvělí a výborně nás podporují. Proti Brnu jsme nehráli špatně až na některé fáze, kdy nám soupeř odskočil. V závěru jsme sahali po nějakých šancích, jenom jsme nevyrovnali. Proti Spartě jsme se poučili v detailech, hráli jsme hodně pohromadě a dobře jsme napadali. Navíc nás podržel vynikající gólman. Když budeme pokračovat v takovém výkonu, tak budou přibývat body, určitě vyhrajeme víc zápasů a bude to super," uvedl obránce Jan Piskáček.

Karlovy Vary hrály pět z posledních šesti zápasů doma a vytěžily z nich osm bodů. V neděli prohrály s lídrem soutěže Třincem 2:5 a jsou třinácté. Kdyby však na jihu Čech získaly tři body, mohou se posunout až na 9. místo tabulky. Energii se však v této sezoně venku nedaří, z deseti zápasů na kluzištích soupeřů vyhrála jen v září ve Zlíně. Aktuálně má sérii sedmi proher mimo svoji arénu.

"V hlavách to nemáme, to by ničemu neprospělo. Věřím, že tu venkovní sérii tam zlomíme," řekl kapitán Západočechů Tomáš Vondráček.