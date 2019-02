Liberec - Fotbalisté Liberce a Dukly obstarají v pátek předehrávku 22. kola první ligy. Domácí Severočeši se mohou v případě vítězství posunout ze sedmé příčky do první šestky neúplné tabulky, Pražany by zase jakýkoliv bodový zisk dostal z poslední místa. Dukla ale čeká na výhru už pět kol a venku je vůbec nejhorším týmem soutěže.

Liberec v minulém kole prohrál v Ostravě 1:2 a z posledních šesti ligových utkání vyhrál jediné - na startu jara doma porazil Příbram 4:0. S Duklou Severočeši prohráli poslední dva vzájemné duely shodně 0:2, doma ale Pražany dvakrát po sobě zdolali a čtyřikrát za sebou s nimi bodovali.

"Chceme navázat na náš minulý domácí výkon proti Příbrami a hlavně zvítězit. Situace ve středu tabulky se totiž zamotává, je potřeba každý bod. Máme na dostřel první šestku, kam chceme, ale zároveň jsme i blízko k jedenáctému místu," uvedl asistent libereckého trenéra Miroslav Holeňák.

Dukla na úvod jara doma remizovala s Baníkem Ostrava 1:1 a prohrála 2:3 se Spartou, v obou zápasech ale podala bojovný výkon. Pražané nezvítězili pět kol a s pouhými pěti body jsou nejhorší tým na hřištích soupeřů.

"Naše situace rozhodně není komfortní, takže nám už musí být jedno, kde a s kým hrajeme. Prostě musíme získávat body. V zimě jsme se rozhodli pro nějakou cestu, té se chceme držet a v obou jarních zápasech to bylo vidět. Že to nestačilo na víc bodů, to je prostě sport. V Liberci se rozhodně chceme prezentovat podobným způsobem hry, ale musíme eliminovat rychlý přechod domácích hráčů do ofenzivy," uvedl kouč Dukly Roman Skuhravý.

"Dukla se v obou jarních utkáních prezentovala dobrou kombinační hrou a zejména proti Spartě předvedla velmi sympatický výkon. Proto nás nesmí zmást, že je v tabulce poslední. Naopak k zápasu musíme přistoupit velmi zodpovědně a nesmíme nic podcenit, protože Dukla u nás určitě bude chtít za každou cenu bodovat. Takže nás čeká možná těžší zápas, než kdybychom hráli proti nějakému papírově silnějšímu soupeři," varoval Holeňák.

Zápas začne v pátek v 18:00.