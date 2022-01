Liberec a Brno se vrací do bojů o body, Třinec se představí na jihu Čech

Praha - Hokejisté Liberce naskočí v pátek v 46. kole po nucené pauze zpátky do bojů o extraligové body. Čeká je nelehký návrat, neboť se představí na ledě Hradce Králové, jednoho ze dvou hlavních pronásledovatelů vedoucího Třince. Stejně dlouho jako Bílí Tygři nehráli hokejisté Brna, jimž stojí v cestě Karlovy Vary. Oceláři se pokusí prodloužit čtyřzápasovou vítěznou sérii v Českých Budějovicích.

Královéhradečtí ztratili tři zápasy v řadě, čtvrtý už by byl sezonním maximem. V posledních dvou vystoupeních si připsali alespoň bod. "Zápasy s Libercem jsou vždycky fajn, i když trochu na hraně, vždy to s nimi bolí. Vrátil se jim Láďa Šmíd, jeden z nejlepších beků, mají kvalitní kádr. Bude to těžký zápas," řekl zkušený domácí útočník Radek Smoleňák.

Liberec hrál naposledy 18. ledna shodou okolností právě v Brně, kde si výhrou 4:1 připsal třetí vítězství za sebou, pokaždé navíc bral všechny body. Další duely si však Severočeši s ohledem na epidemiologickou situaci a nemocné hráče ve svém kádru odložili.

Rovněž Kometa se vrací na extraligový led po deseti dnech, během nichž byla v karanténě. "Jsem rád, že se vracíme do zápasového tempa, většina hráčů je zdráva a měla by do utkání zasáhnout," řekl trenér Jiří Kalous. Do zápasu s Karlovými Vary však nezasáhne distancovaný kapitán Zaťovič.

Kalous samozřejmě zaregistroval vystoupení Západočechů ve Vítkovicích, kde smazali pětigólové manko a uhráli bod. "O síle Varů víme, mají šikovné hráče, rychlé a dobře bruslící, na to se musíme zaměřit. Věřím, že po týdenní pauze jsme plni sil a dokážeme vybojovat tři body,“ dodal kouč Komety.

Energie prožila v úterý bláznivý zápas. V Ostravě prohrávala 0:5 po první třetině, poté ještě 1:6, ale nakonec si připsala alespoň bod po porážce 6:7 v prodloužení. "První třetina byla tragická a ta nás stála body. Z toho startu se musíme poučit," řekl asistent trenéra Tomáš Mariška.

Jihočeši nejenže nesebrali obhájcům titulu za pět posledních vzájemných zápasů ani bod, ale čtyřikrát po sobě jim nedali ani gól. Před rokem nastříleli pod Javorovým sedm branek, ale stejně prohráli 7:9. Čekání na gólovou radost se domácím protáhlo už na více než 257 minut a v pátek budou mít poslední šanci v základní části sezony toto prokletí zlomit. Chybět bude kvůli zdravotním problémům obránce Piskáček.

Forma Třince znovu nabrala obrátky. Čtyřikrát v řadě vyhrál se skóre 18:7. "Věřím, že po pauze vynucené karanténami, nemocemi a vším možným se do toho znovu pomalu dostáváme. A snad v tom budeme i pokračovat," řekl útočník Ondřej Kovařčík.

Vítkovice porazily Kladno v obou zápasech této sezony shodně po boji 2:1. "Kladno se prezentuje takovou urputnou hrou a mají sehrané přesilové hry. Bude záležet na naší disciplíně. Jejich klíčové postavy jsou gólman a Tomáš Plekanec. Na tyto osobnosti se musíme připravit a vůbec nic v hlavách nepodcenit, protože se to může krutě vymstít," uvedl trenér Miloš Holaň.

Kouč si uvědomuje, že Kladno šlo výkonnostně nahoru od jejich posledního duelu, který se hrál v říjnu. "Nehráli jsme s nimi dlouho. Co jsme viděli zápasy, tak se určitě zlepšili. Vyhráli na Spartě, což není jednoduché. To by nám mělo ty zadky sevřít, abychom podali zodpovědný výkon. Nesmíme se dívat na tabulku, na kterém místě soupeř je, protože umí být nepříjemný," podotkl Holaň, jehož svěřenci inkasovali v posledních dvou utkáních dvanáct branek.

Rytíři těsnou středeční porážkou s Třincem (1:2) přetrhli sérii pěti utkání, v nichž bodovali. "Všichni jsme rádi, že body konečně sbíráme. Musíme být ale pokorní, nesmíme být na hrušce. Pořád musíme poctivě makat. Tentokrát se to nepovedlo, ale musíme to zlepšit v dalším zápase," nabádal obránce Jiří Ticháček.

V dalších utkáních na sebe narazí Litvínov se Zlínem a Mladá Boleslav s Olomoucí. Litvínov tak bude mít jedinečnou příležitost vrátit se zpátky do první dvanáctky, která si zahraje vyřazovací boje o titul. Poslední Zlín odešel čtyřikrát za sebou z ledu bez bodu. Naposledy utrpěli Berani doma debakl 2:7 právě s Mladou Boleslaví. Hanáci jsou na tom podobně, ale během série čtyř porážek získali alespoň bod.

Statistické údaje před pátečními zápasy 46. kola hokejové Tipsport extraligy: HC Vítkovice Ridera (5.) - Rytíři Kladno (14.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 2:1. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 31 zápasů/26 bodů (8 branek + 18 asistencí) - Tomáš Plekanec 41/40 (11+29). Statistiky brankářů: Aleš Stezka průměr 2,47 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,42 procenta a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,55 a 89,68 - Landon Bow 3,35, 89,68 a jednou udržel čisté konto, David Stahl 8,18 a 78,57. Zajímavosti: - Vítkovice vyhrály tři z posledních čtyř zápasů. - Ostravané doma prohráli tři z uplynulých šesti duelů. - Kladno po sérii pěti zápasů s bodovým ziskem, při které třikrát vyhrálo, ve středu podlehlo doma Třinci 1:2. - Rytíři venku třikrát v řadě bodovali, ale jen jednou z toho vyhráli. - Vítkovice ve vzájemných zápasech třikrát za sebou vyhrály a neztratily ani bod. - Slovenský útočník Radovan Bondra z Vítkovic dnes slaví 27. narozeniny. - Slovenský obránce Patrik Koch z Vítkovic může sehrát 100. zápas v české extralize. - Obránce Jiří Ticháček z Kladna oslaví v neděli 19. narozeniny. HC Motor České Budějovice (7.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:4, 0:1, 0:3. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 40/42 (16+26) - Martin Růžička 39/38 (16+22). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 2,73, 90,60 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 1,50 a 94,81 - Marek Mazanec 2,03, 91,61 a pětkrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 1,84, 91,53 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - České Budějovice prohrály dva z posledních tří zápasů a získaly jen dva body. - Motor vyhrál doma čtyřikrát za sebou a ztratil jediný bod. - Třinec zvítězil čtyřikrát za sebou a neztratil ani bod. - Oceláři venku vyhráli tři z uplynulých pěti duelů. - Třinec ve vzájemných zápasech vyhrál pětkrát za sebou a neztratil ani bod. - Motor neskóroval ve vzájemných soubojích už 257 minut a 20 sekund. HC Verva Litvínov (13.) - PSG Berani Zlín (15.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 2:1, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Giorgio Estephan 39/30 (12+18) - Daniel Gazda 36/14 (9+5). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,63, 90,76 a třikrát udržel čisté konto, Jakub Neužil 2,72 a 90,42, Šimon Zajíček 4,98 a 85,48 - Libor Kašík 3,33 a 90,78, Daniel Huf 3,15 a 90,26. Zajímavosti: - Litvínov prohrál tři z posledních čtyř zápasů. - Verva doma dvakrát za sebou bodovala, ale z uplynulých tří utkání na vlastním ledě vyhrála jen jednou. - Zlín čtyřikrát za sebou nebodoval a vyhrál jediný z posledních osmi duelů. - Berani venku prohráli tři z uplynulých čtyř duelů. - Litvínov vyhrál pět z posledních sedmi vzájemných utkání. BK Mladá Boleslav (8.) - HC Olomouc (11.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 v prodl., 0:2, 4:3. Nejproduktivnější hráči: Pavel Kousal 40/31 (12+19) - Jan Káňa II 39/36 (13+23). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,48 90,78 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 2,61, 90,55 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71 - Jan Lukáš 2,92, 89,39 a dvakrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 1,74, 93,31 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladá Boleslav po čtyřech porážkách z předešlých pěti zápasů vyhrála v úterý ve Zlíně 7:2. - Bruslařský klub doma dvakrát za sebou naplno bodoval a prohrál jediný z posledních čtyř zápasů. - Olomouc, která zakončí sérii pěti zápasů venku, čtyřikrát za sebou prohrála a získala jediný bod. - Mladá Boleslav bodovala v deseti z posledních jedenácti zápasů a osmkrát z toho vyhrála. - Útočník Ondřej Najman z Mladé Boleslavi v neděli oslaví 24. narozeniny. - Obránce David Škůrek z Olomouce může sehrát 300. zápas v extralize. Mountfield Hradec Králové (2.) - Bílí Tygři Liberec (6.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:1, 4:1, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Ahti Oksanen 41/37 (19+18) - Tomáš Filippi 35/28 (13+15). Statistiky brankářů: Henri Kiviaho 1,99, 92,33 a dvakrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 2,23, 91,50 a třikrát udržel čisté konto - Petr Kváča 2,37, 91,75 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,54 a 87,27. Zajímavosti: - Hradec Králové třikrát za sebou prohrál a získal jen dva body. - Mountfield doma prohrál dva z uplynulých tří zápasů. - Liberec třikrát za sebou vyhrál a neztratil ani bod. - Bílí Tygři venku vyhráli čtyři z uplynulých pěti duelů. - Liberec, který loni vyřadil Hradec Králové ve čtvrtfinále 4:0 na zápasy, vyhrál devět z posledních deset vzájemných soubojů. - Útočník Tomáš Filippi z Liberce může v neděli proti Českým Budějovicím sehrát 300. zápas v extralize. HC Kometa Brno (10.) - HC Energie Karlovy Vary (12.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4, 3:5, 3:2. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 37/46 (22+24) - Tomáš Vondráček 37/30 (17+13). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček 2,30, 92,21 a třikrát udržel čisté konto, Matej Tomek 2,75 a 90,18, Lukáš Klimeš 3,02 a 89,54 - Filip Novotný 3,07, 90,86 a třikrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 2,93 a 89,38. Zajímavosti: - Kometa prohrála dva z posledních tří zápasů a čtyřikrát za sebou nebodovala naplno. - Brňané doma po sérii pěti vítězství dvakrát za sebou nebodovali při skóre 4:10. - Karlovy Vary třikrát za sebou bodovaly, z toho dvakrát vyhrály. - Energie venku bodovala ve čtyřech z posledních pěti zápasů a dvakrát z toho vyhrála. - Kometa doma porazila Karlovy Vary pětkrát za sebou a neztratila ani bod. Energie v Brně naposledy uspěla 17. listopadu 2019, kdy vyhrála 7:2. - Obránce Ondřej Dlapa z Karlových Varů si odpyká druhý díl z dvouzápasového disciplinárního trestu za faul na útočníka Lukáše Klimka z Olomouce. Další program: Neděle 30. ledna: Dohrávky 44. kola: 16:00 Bílí Tygři Liberec - Motor České Budějovice (vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 4:5), Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera (4:2, 2:1 v prodl.). 47. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň (2:3, 2:1, 2:3), 15:30 PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno (2:3 v prodl., 5:3, 1:2 v prodl.; ČT Sport), 17:00 HC Olomouc - HC Sparta Praha (4:3 po sam. nájezdech, 4:3 po sam. nájezdech), HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav (4:3, 4:3 v prodl., 4:2). Předehrávka 50. kola: 15:30 HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno (2:3, 4:3, 2:3 v prodl.).