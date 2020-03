Liberci zhořkly oslavy Prezidentského poháru, Třinci nedal gól

Liberec - Hokejisté Liberce podlehli v repríze loňského finále extraligy na svém ledě Třinci 0:4 a prohráli třetí utkání za sebou. Ani to však domácím hráčům nepřekazilo oslavy zisku Prezidentského poháru za prvenství v základní části, který jim po skončení zápasu předal ředitel soutěže Josef Řezníček. Z této trofeje se Liberec radoval již pošesté, z toho počtvrté za posledních pět sezon.

Zato Oceláři, bojující o druhou příčku, potvrdili, že se jim v současnosti proti Liberci daří: vyhráli páté z posledních šesti vzájemných utkání. Třemi body za gól a dvě asistence se pod výhru Třince podepsal útočník Matěj Stránský, brankář Jakub Štěpánek vychytal druhé čisté konto v sezoně.

Třinec do utkání rázně vletěl a již po 47 vteřinách šel do vedení. Gernátovu střelu od modré čáry dorazil za bezmocného Hrachovinu Růžička. Liberečtí mohli odpovědět v přesilové hře, Štěpánek si ale se střelami Bulíře a Birnera poradil.

Na druhé straně mohl Oceláře poslat do dvoubrankového vedení Marcinko, Hrachovina ale jeho velkou šanci lapil. V polovině první třetiny měli domácí další početní výhodu, Štěpánka ale prakticky neohrozili. Až po skončení přesilovky nebezpečně vypálil Jelínek, z mezikruží ale mířil těsně nad. Možnost přesilovky dostali také Třinečtí, ani oni ji ale nesehráli dobře.

Na začátku druhé části měl na hokejce vyrovnání Derner, na Štěpánka ale nevyzrál. Na opačné straně zahrozil z rychlého kontru Stránský, také Hrachovina ale zasáhl. V 26. minutě už se ale Stránský radoval, když napálil odražený kotouč do horního rohu Hrachovinovy branky.

Bílí Tygři se mohli do utkání vrátit v přesilové hře, Oceláři se ale v poklidu ubránili. Třetí branku hostů poté mohl přidat unikající Michal Kovařčík, Hrachovina však jeho blafák zneškodnil. V závěru druhé třetiny Třinec využil zásluhou dobře postaveného Marcinka přesilovku a do kabin tak šel s tříbrankovým náskokem.

Severočeši se poté tlačili do útoku a blízko snížení byl Havlín. Jeho tečovanou ránu ale zastavila levá tyč Štěpánkovy branky. Další velké šance měli Zachar se Šmídem, na Štěpánka si ale nepřišli. Naopak Třinečtí se již nikam nehnali a zkušeně si hlídali vedení. Na konečných 4:0 pro Oceláře v 57. minutě upravil Chmielewski, který potrestal Hrachovinovu chybu při rozehrávce.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Zápas se nám hrubě nepovedl. Není tam příliš co hodnotit. Možná malinko snesla měřítko třetí třetina, jinak to bylo z naší strany hodně nepovedené utkání. Možná jsme nebyli hlavami v zápase, navíc soupeř hrál velice dobře. Myslím, že to byl letos náš nejhorší výkon. Prezidentský pohár je odměnou za celoroční práci."

Václav Varaďa (Třinec): "Těší mě výsledek zápasu. Již od prvního vhazování jsme hráli velmi dobře, výborně jsme bruslili a vytvořili jsme si spoustu šancí. Postupně jsme navyšovali skóre, i když nás domácí ve třetí třetině trochu zatlačili, vyhráli jsme zaslouženě."

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Martin Růžička (M. Stránský, Gernát), 26. M. Stránský (Gernát, Dravecký), 38. Marcinko (M. Stránský, M. Doudera), 57. Chmielewski (M. Kovařčík). Rozhodčí: Šír, Horák - Gerát, Hynek. Vyloučení: 2:4, navíc Šmíd (Liberec) 10 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 7293.

Liberec: Hrachovina - Knot, Šmíd, Graborenko, Kotvan, Derner, Havlín, Hanousek - Lenc, L. Hudáček, Birner - Zachar, Bulíř, Marosz - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Valský, Šír, J. Vlach. Trenér: Augusta.

Třinec: Štěpánek - M. Doudera, Gernát, M. Adámek, D. Musil, Roth, Kundrátek - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - O. Kovařčík, Marcinko, Hrňa - Dravecký, M. Kovařčík, Adamský - Kofroň, Š. Novotný, Hrehorčák - Chmielewski. Trenér: Varaďa.