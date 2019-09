Libenského cena pro mladé skláře zůstává v ČR, má ji Adam Hejduk

Praha - Mezinárodní cenu Stanislava Libenského pro mladé sklářské výtvarníky dnes v Praze získal Adam Hejduk. Student sochařství na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně vytvořil pomocí skla, bukového dřeva a strun prostorovou instalaci, která podle pořadatelů přesahuje dosavadní zkušenosti s užitím skla v umění. Skleněné tabule a kovové struny spojují poetickým způsobem vizuální a zvukové vjemy.

Fotogalerie

Jeho práce se jmenuje Zapření a tvoří ji dvě skleněné desky o rozměru asi 1,5 krát 1,5 metru zapřené o sebe na nízkém dřevěném soklu do písmene V. Další konstrukční prvek jsou struny, které drží objekt pohromadě a přenášejí vibrace do skel. Hejduk dnes ČTK řekl, že prací se sklem a zvukem se ve škole zabývá dlouhodobě. Zvuky, které jeho instalace vydávají, poskytuje i svým kamarádům hudebníkům, kteří je třeba dále remixují a pracují s nimi jako se svébytným nástrojem.

Hejdukovo dílo spolu s výtvory dalších oceněných i finalistů mohou od středy vidět lidé na výstavě na Novoměstské radnici. Hlavní cenou pro vítěze je třítýdenní pobyt ve sklářské škole Pilchuck Glass School v USA. Druhé místo obsadila Polka Gabriela Osiniaková s dílem nazvaným Dostih, které představuje tři závodní psy v běhu. Podle poroty jde v jejím díle o skvěle technicky zvládnuté médium skla, které je použito k vyjádření vzkazu o současném lidském soutěžení a rivalitě. Autorka říká, že chování k těmto zvířatům ukazuje, jak nemilosrdný člověk umí být. Osudy závodních psů podle ní dokládají chamtivost, bezduchost a někdy i sadismus.

Druhé místo získala i Číňanka Ating Weng s dílem nazvaným 3 nestabilní plynové bomby. Vytvořila ze skla repliky ocelových bomb na plyn, které podle ní představují kvůli možným výbuchům neustálé nebezpečí. Skleněné nádoby doplnila zvukovým efektem, který navozuje dojem, že z nich uniká plyn. Podle poroty originálním způsobem vyjádřila obavy o uchování životního prostředí. Třetí místo nebylo uděleno.

Ocenění Stanislav Libenský Award je poctou významnému umělci a pedagogovi. Libenský (1921 až 2002) se svou životní i uměleckou partnerkou Jaroslavou Brychtovou významně přispěl k vývoji moderního uměleckého skla. Jeho díla hostila řada zahraničních galerií, na světové výstavě Expo v roce 1958 v Bruselu získal prestižní ocenění Grand Prix

Záměrem pořadatelů ceny je mimo jiné seznamovat veřejnost s tvorbou nejmladší generace sklářských výtvarníků, na výstavě mohou vidět práce studentů z celého světa a nahlédnout tak do budoucnosti oboru, který má v Česku dlouhou tradici. Letos se soutěže zúčastnilo 140 zájemců, do finále se dostalo 28 umělců ze 13 zemí - mimo jiné z USA, Turecka, Číny nebo Švédska. Jejich práce jsou na Novoměstské radnici do 15. září.