Libanonský prezident nechce mezinárodní vyšetření exploze

Bejrút - V Libanonu rozšířili vyšetřování úterní exploze v bejrútském přístavu na dvacítku lidí, mezi nimiž je vedení přístavu a celnice. Prezident Michel Aún řekl, že se musí zjistit, zda šlo o nehodu, nebo zda výbuch nemohl způsobit vnější zásah. Odmítl ovšem výzvy k mezinárodnímu vyšetřování. Šéf vlivné šíitské strany Hizballáh šajch Hasan Nasralláh vyloučil, že by výbuch mohla způsobit munice Hizballáhu uložená v přístavu, jak tvrdila některá libanonská média. Podle nové bilance explozi nepřežilo 154 lidí a zranilo se na 5000 osob. Se stále menší nadějí na vyproštění živých pokračují záchranné práce, jichž se účastní také čeští záchranáři.

Aún řekl, že příčinou výbuchu mohla být nedbalost nebo raketa či bomba. Mezinárodní vyšetřování ale odmítl, protože by podle něj "rozmělnilo pravdu". Aún je první z vysokých libanonských politiků, kteří připustili, že katastrofu mohl způsobit zásah skladu zvenčí; dosud se uvádělo, že šlo pravděpodobně o následek požáru, který vznikl v blízkosti skladu se špatně uloženými 2750 tunami dusičnanu amonného. Prezident také před novináři řekl, že zatím bylo zadrženo 20 lidí.

Výbuchu věnoval svůj dnešní televizní projev šéf Hizballáhu šajch Nasralláh, který vyloučil, že by exploze mohla souviset se zbraněmi této strany, jež má vlastní ozbrojené křídlo. "My v přístavu nic nemáme, ani zbrojní sklad, ani rakety, pušky nebo bomby, ani náboje a ani dusičnan amonný. Mezi mrtvými i zraněnými jsou také naši lidé," prohlásil Nasralláh a vyslovil se proti snahám incident politizovat. Ujistil také, že všechny instituce i personál Hizballáhu je k dispozici státu a bejrútské správě.

V přístavu se intenzivně pátrá v suti ve snaze vyprostit případné přeživší, i když slábnou naděje, že se to podaří. Český tým je do pátrání zapojen od čtvrtka; dnes ohlásil lehké zranění dvou záchranářských psů, kteří ale byli po ošetření znovu schopni nasazení. Úkolem je prohledat vymezený úsek přístavu a potvrdit, že v troskách už nikdo není. Do Bejrútu míří také český odborník na krizové řízení, který se bude podílet na koordinaci záchranných týmů.

V Bejrútu se v noci na dnešek konal protivládní protest, který pořádkové síly rozháněly slzným plynem. Další protestní akce je plánována na sobotu. Protesty proti vládě začaly loni a mnoho Libanonců nevěří, že státní instituce jsou schopné výbuch vyšetřit. Už na 60.000 Libanonců se podepsalo pod petici požadující, aby Francie na deset let převzala mandát nad Libanonem, což ale francouzský prezident Emmanuel Macron při své čtvrteční návštěvě Bejrútu vyloučil.

K 16 lidem, kteří byli v rámci vyšetřování exploze zadrženi ve čtvrtek, dnes podle soudních zdrojů přibylo dalších pět. Jde většinou o inženýry a pracovníky přístavu a celnice.

Záchranných operací v přístavu se vedle českého týmu účastní i záchranáři z Francie, Itálie, Německa a dalších států. Do přístavu přicházejí rodiny pohřešovaných, aby zjistily zprávy o výsledku pátrání. V přístavu panuje klid a slyšet je hlavně stroje odstraňující trosky.

V Bejrútu, který vypadá na mnoha místech jako po apokalypse, se vzedmula vlna solidarity a množství dobrovolníků se zapojilo do úklidu a také pomáhá těm, kdo se nemohou vrátit do svých poškozených bytů.

Světová zdravotnická organizace upozornila, že kapacita bejrútských nemocnic je vyčerpaná a že docházejí léky. Požaduje okamžitě na pomoc 15 milionů dolarů (335 milionů korun). Dětský fond OSN UNICEF tvrdí, že mezi 300.000 lidmi, kteří v Bejrútu přišli o příbytky, je 100.000 dětí. Evropská unie uvolnila na pomoc Libanonu 33 milionů eur (přes 868 milionů korun), USA přislíbily 17 milionů dolarů (380 milionů korun) a v neděli se bude konat dárcovská konference pro Libanon.

Charita ČR vypsala sbírku na pomoc postiženým v Libanonu a zároveň uvolnila 300.000 korun ze svého krizového fondu na poskytnutí okamžité pomoci. Už ve čtvrtek sbírku vyhlásila nezisková organizace Člověk v tísni, která zároveň poslala půl milionu korun na zajištění jídla, vody a léků lidem zasaženým výbuchem. Vlastní sbírku uspořádala také Diakonice Českobratrské církve evangelické, která do Libanonu poslala 800.000 korun.