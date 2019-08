LFŠ uvede v předpremiéře nové filmy režisérů Škopa a Marečka

Uherské Hradiště - Návštěvníci Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti budou mít dnes možnost zhlédnout v předpremiéře celovečerní film Budiž světlo, který natočil slovenský režisér Marko Škop. Další předpremiéru obstará odpoledne dokument Dálava od českého filmaře Martina Marečka. Asociace českých filmových klubů (AČFK), která festival pořádá, uvede zmíněné filmy do kin na podzim. Oba snímky soutěžily letos v hlavní soutěži karlovarského festivalu, řekl dnes novinářům hlavní dramaturg LFŠ Jan Jílek.

Snímek Budiž světlo uvidí zájemci od 20:30 v kině Hvězda. Podle Škopa je příběhem čtyřicátníka, který kvůli tomu, aby uživil svou manželku a tři děti, jezdí pracovat do Německa. "Během návštěvy doma přes vánoční svátky zjistí, že jeho syn je zapletený do šikanování a usmrcení spolužáka. Otec začne postupně zjišťovat, co se v době jeho nepřítomnosti dělo s jeho synem. Začne zjišťovat i pravdu sám o sobě a začne zjišťovat i pravdu o společenství, v němž žije," uvedl Škop.

Film Dálava bude k vidění od 17:00 ve Slováckém divadle. Podle Marečka představuje jeho zápletku výprava otce se synem na dálný ruský východ, kde se pokoušejí setkat s částí své rozlomené rodiny. "Doufám, že to v sobě skýtá i vnitřní část, vnitřní téma. To je podoba vztahu, který asi každý žijeme ve vlastních rodinách. Mnoho rodin se během krátkého času proměňuje, rozpadá. Myslím, že se nacházíme v době, kdy něco jako tradiční rodina prochází proměnou a film je pro mě intimním příspěvkem k tomu, co to znamená žít vztahy s těmi nejbližšími a jestli je možné se v nějakém okamžiku pokusit vztahy opravit," řekl Mareček.

K předpremiérám na LFŠ bude patřit také hororový příběh Petera Stricklanda nazvaný Takové krásné šaty, který do českých kin vstoupí v září. "Je to inteligentní umělecký horor. Film je velmi stylizovaný, čerpá z různých žánrů a jiných filmů," řekl Jílek. Návštěvníci festivalu uvidí snímek dnes od 20:30 v kině Hvězda.

Na podzim uvede AČFK do kin ještě dokument Pascala Plissona nazvaný Gogo, který se podle Jílka věnuje čtyřiadevadesátileté Keňance, nejstarší prvňačce na světě. "Je poselstvím, že na vzdělání není nikdy pozdě," uvedl Jílek.

V České republice aktuálně podle předsedkyně AČFK a ředitelky LFŠ Radany Korené funguje 92 filmových klubů. Především v menších městech nabízejí lidem přístup k artovým filmům. Počet členů klubů se v posledních letech pohybuje mezi 7000 až 10.000, řekla Korená. AČFK disponuje vlastním filmovým archivem, ale také nakupuje a do české distribuce uvádí desítku umělecky hodnotných a kritiky oceňovaných filmů ročně.