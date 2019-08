LFŠ slavnostně zakončil dokument Olgy Sommerové o Jiřím Suchém

Uherské Hradiště - Dokument Olgy Sommerové o Jiřím Suchém nazvaný Lehce s životem se prát slavnostně zakončil letošní 45. ročník Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti. Sommerová dostala také Výroční cenu Asociace českých filmových klubů (AČFK), která přehlídku pořádá.

Diváci režisérce v úvodu večera popřáli k jejím 70. narozeninám, které slavila v pátek, zazpívali jí písničku. "Jsem dojatá, rozhodla jsem se, že budu narozeniny ignorovat. Je mi ctí, že jsem byl pozvaná na Letní filmovou školu," řekla Sommerová. LFŠ začala 26. července, skončí v neděli posledními projekcemi.

Dokument o Suchém měl premiéru na karlovarském festivalu, získal tam diváckou cenu. Do kin bude uveden v září. "Jiří Suchý mě provázel celý můj život, pro mě to byla součást české kultury, kterou on velice ovlivnil, ovlivnil několik generací. Když jsem dostala nápad, že by o něm mohl být celovečerní film, tak jsem byla šťastná, taky jsem si to s tím Jiřím Suchým hodně užila, to natáčení," řekla dnes ČTK a České televizi Sommerová. Suchý je podle ní hodný, také vtipný společník.

Režisérka se rozhodla jej zobrazit podle vlastní představy. "Vzhledem k tomu, že to dílo je obrovské, tak jsem si musela vybírat. Udělala jsem životní příběh a dílo, které jsem si vybrala," uvedla Sommerová. Snímek se podle ní líbí divákům i z toho důvodu, že vidí člověka, který zasvětil život tvorbě. "Tak mimořádný a výjimečný, a navíc je to hodný člověk a geniální," řekla Sommerová.

Nyní pracuje na filmu o Janu Palachovi. "Chci připomenout jeho čin, a proč to udělal a proč se sebeobětoval. Jeho odkaz a výzva je pořád aktuální, že musíme bojovat proti zlu," uvedla dokumentaristka.

Studentem Janem Palachem, který se v roce 1969 ve věku 20 let upálil, aby vyburcoval společnost k odporu proti nastupující normalizaci, se zabýval také film, který loni LFŠ slavnostně zakončil. Ve světové premiéře tu byl před rokem uveden snímek Jan Palach režiséra Roberta Sedláčka.

Výroční ceny AČFK letos na LFŠ dostali také režisér Hynek Bočan, polský režisér Lech Majewski, slovenský herec Milan Lasica a zástupce filmových klubů Jaroslav Mužíček, který se LFŠ účastní od začátku a vedl filmový klub v Nové Pace. Mezi hosty festivalu byl také polský režisér Wojciech Smarzowski, rumunský filmař Catalin Mitulescu nebo ruský režisér Alexej German mladší.

Na LFŠ se letos podle ředitelky přehlídky Radany Korené akreditovalo přes 5400 návštěvníků. "Je to o 300 více než loni," uvedla Korená. V rámci balíčků se prodalo dalších 4800 vstupenek. Uvedeno bylo 176 celovečerních, 11 středometrážních a 104 krátkých filmů ve 486 projekcích, odborný program měl 89 položek včetně sedmi lekcí filmu. Na programu bylo také deset koncertů, osm divadelních představení a šest výstav, jednou z nich byla výstava Okamžiky sametové revoluce, kterou k letošnímu 30. výročí listopadových událostí roku 1989 připravila ČTK.

Organizační štáb LFŠ čítal 286 lidí, projekce a další akce technicky zabezpečovalo 24 lidí, s organizací pomáhalo 31 dobrovolníků. Na přehlídce bylo 17 překladatelů a tlumočníků, akreditovalo se na ni 121 novinářů.