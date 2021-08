LFŠ letos uvádí také filmy amerického režiséra Aldriche

Uherské Hradiště - Letní filmová škola (LFŠ) v Uherském Hradišti letos uvádí také filmy amerického režiséra Roberta Aldriche (1918 - 1983). Festival je nabízí v sekci nazvané Neznámý vojín. Je součástí programu přehlídky od roku 2019 a má za cíl lidem představit méně známá jména světové kinematografie. Režisér klasického hollywoodského období má velmi různorodé filmy, řekl ČTK programový ředitel LFŠ Jan Jílek.

V Aldrichově filmografii nechybí válečné snímky, westerny a gangsterské snímky, věnoval se ale i žánrům, jako jsou film noir nebo psychologické drama. Dnes mohli zájemci v Uherském Hradišti zhlédnout válečné drama Tucet špinavců. "Je to Aldrichův nejúspěšnější snímek, patrně nejznámější. Byl to obrovský hit, který spustil velkou řadu napodobenin. Film sám se u nás nikdy v kinech nehrál," řekl dramaturg Michael Málek.

Předlohou snímku, ve kterém hrají Lee Marvin, Charles Bronson, John Cassavetes nebo Donald Sutherland, byl román novináře Erwina M. Nathansona. "Kdosi mu vyprávěl o komandu trestanců, které provedlo odvážnou akci za druhé světové války. Jeho to zaujalo, pátral v análech, jestli to byla pravda, nebo ne. Ničeho se nedopátral, nicméně příběh napsal," uvedl Málek.

Film vstoupil do kin v létě roku 1967, tedy v období hnutí hippies a začátku velkých protestů proti válce ve Vietnamu. Snad i proto podle Málka u publika uspěl. "Mládež přitahoval tím, jak až veselým způsobem popírá autoritu, což bylo tehdy velmi populární. Starší generaci zase samozřejmě zaujal svojí tematikou, druhá světová válka zase nebyla až tak dalekou minulostí," doplnil dramaturg.

Už v předchozích dnech uvedl festival tři zásadní režisérovy snímky. Byly to noir film S polibkem přijde smrt, psychologický thriller Co se vlastně stalo s Baby Jane? a dobrodružný Let Fénixe.

Letošní ročník Letní filmové školy začal minulý týden, promítáním posledních filmů skončí ve čtvrtek. Program přehlídky je rozdělen do tří základních boků, kterými jsou Historie, Současnost a Česko/Slovensko. Nabízí přes 170 filmů. Dnes večer je v kině Hvězda na programu slavnostní zakončení festivalu s promítáním historického dramatu Zpráva režiséra Petera Bebjaka.