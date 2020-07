LFA zřejmě dnes předčasně ukončí skupinu o záchranu

Praha - Ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA) by dnes mohl rozhodnout o předčasném ukončení nadstavbové skupiny o záchranu v první lize. Dvoutýdenní karanténa týmu Opavy po čtvrtečním oznámení pozitivního testu jednoho hráče na nový koronavirus znemožní skupinu do 2. srpna dohrát. Do druhé ligy tudíž nikdo nesestoupí.

V šestičlenné skupině o záchranu zbývala sehrát dvě kola. "S ohledem na nemožnost dohrát všechna utkání první ligy ve stanoveném nejzazším termínu do 2. srpna bude ligový výbor v nejbližších dnech nucen učinit rozhodnutí o ukončení soutěžního ročníku první ligy bez určení konečného pořadí družstev," uvedla LFA ve čtvrtečním prohlášení. Slavia Praha nicméně o obhajobu mistrovského primátu nepřijde, neboť skupina o titul se stihla dohrát.

Do nejvyšší soutěže prošly vítěz druhé ligy Pardubice a druhá Zbrojovka Brno. Příští ročník první ligy bude hrát 18 týmů.