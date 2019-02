Praha - Ligová fotbalová asociace očekává, že jaro v první lize nabídne dramatické bitvy a že ubude zápasů bez náboje. Přispět k tomu má především nově zavedená nadstavba. Nejvyhrocenější by měla být skupina o titul, i proto LFA plánuje, že na všech 15 jejích zápasech bude videorozhodčí.

"Kluby už vnímají, jak důležité bude umístění do šestého, respektive desátého místa. Tím se v lize určitě vyhneme většině utkání, ve kterých by dříve o nic nešlo. Změnou systému jsme zrušili klidný střed tabulky. Ten už teď neexistuje," řekl na dnešní tiskové konferenci předseda LFA Dušan Svoboda.

Liga se po odehrání zbývajících 11 kol základní části rozdělí na tři skupiny. Nejsledovanější bude skupina o titul, do které projde šest nejlepších celků. Utkají se opět každý s každým, takže pro každý tým bude ve hře ještě 15 bodů.

Už nyní je jasné, že první a druhý tým základní části se v nadstavbě utkají ve 2. kole hraném 12. května. "Chceme, aby toto utkání mělo náboj. V posledním kole nadstavby by ho už mít nemuselo," vysvětlil ředitel ligy Tomáš Bárta. "Chtěli jsme už před startem jara mít jasno, kdo bude hrát kdy v nadstavbě, aby pak nedocházelo ke spekulacím," dodal Svoboda.

Kvůli regulérnosti boje o titul LFA plánuje, že všechny zápasy nadstavby o titul budou pod dohledem videorozhodčího. A to i v posledních dvou kolech, kdy se všechny tři zápasy skupiny odehrají v jednotném čase.

"Přes zimu se projekt videorozhodčích posunul. Proškolili se další tři hlavní rozhodčí (Jan Machálek, Ivo Nádvorník, Martin Nenadál), kteří mohou zápasy s VAR pískat. Už by se tak neměla opakovat situace z loňského roku, kdy delegace sudích neumožňovala nasadit video. Brzy budou proškoleni také další tři videorozhodčí," prohlásil Bárta.

Hned v prvním jarním kole bude vůbec poprvé video nasazeno do dvou utkání v jednom hracím dnu. Bude na zápasu Slavie s Teplicemi i Mladé Boleslavi s Plzní. "Rozšiřuje se skupina rozhodčích a ve spolupráci s partnery pracujeme také na rozšíření technického zázemí," dodal Svoboda.

Týmy na sedmém až desátém místě se utkají vyřazovacím způsobem o to, kdo bude vyzyvatelem v boji o 2. předkolo Evropské ligy. Utkají se o něj se čtvrtým, nebo pátým týmem skupiny o titul. O tom rozhodne finále poháru, které je na programu 22. května mezi 4. a 5. kolem nadstavby.

Posledních šest týmů tabulky po základní části bude hrát ve skupině o záchranu, přičemž poslední tým sestoupí a 15. a 14. půjdou do baráže s 2. a 3. týmem druhé ligy.

Kvůli nadstavbě muselo být rozhodnuto i o zacházení s disciplinárními tresty pro hráče. V základní části se nic nemění, a pokud hráč v posledním kole dostane trest za žluté karty, do nadstavby si ho nepřenese, ale zaplatí pokutu. V nadstavbě pak dostane trest na jeden zápas za dvě žluté karty a dva zápasy za čtyři žluté karty. Do baráže o udržení se tyto tresty nepřenášejí, naopak do utkání o Evropskou ligu ano.