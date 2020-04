LFA řeší možnosti dohrání ligy, stanovisko má být do konce dubna

Praha - Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, má dnes jednání ligového výboru, na němž bude řešit možnosti dohrání přerušené sezony v době pandemie nového koronaviru. Pokud by se první a druhá liga měly stihnout dokončit do 30. června, musely by se podle předsedy LFA Dušana Svobody znovu rozběhnout nejpozději 13. května. Upozornil, že určující stanovisko by mělo být přijato do konce dubna.

První a druhá liga se v Česku zastavily 12. března, kdy vláda kvůli nemoci covid-19 vyhlásila nouzový stav. Zatímco amatérské soutěže od třetích lig níže, které organizuje Fotbalová asociace ČR, už byly předčasně ukončeny, profesionální ligy jsou do odvolání přerušeny. LFA se řídí pokynem Evropské fotbalové unie UEFA a profesionální soutěže se pokusí dohrát. Volné termíny přineslo odložení letního evropského šampionátu na příští rok.

"Dnes máme na toto téma svolaný ligový výbor, kde budeme situaci řešit. Informovali jsme kluby, že nějaké stanovisko, nechci říct závazné, ale už nějaké určující, by mělo být přijato někdy do konce dubna, pakliže bychom chtěli soutěž dohrát do 30. června. Tam se už pak dostáváte do nějaké matematiky a počítání termínů," řekl Svoboda v České televizi.

"Pakliže bychom tedy chtěli dohrát soutěž do 30. června, musíme ji rozběhnout 13. května. A k tomu, abychom to mohli udělat, potřebujeme dát klubům nějaký časový prostor, aby se mohly připravit, vést plnohodnotné tréninky. V okamžiku, kdy by se situace měla přelomit přes termín 30. června, to už je na jednání ligového grémia. Všechny kluby by se musely vyjádřit. Zatím je to v té situaci, že se sezona teoreticky dohrát dá," doplnil Svoboda.

Navzdory pokynu UEFA pokusit se dohrát domácí ligy v minulém týdnu nečekaně ukončila nejvyšší soutěže Belgie. Evropská fotbalová unie následně varovala, že by kvůli tomu mohla přijít o místa v dalším ročníku evropských pohárů.

"Je to teď do jisté míry i o vyčkávání. Protože nějakým způsobem sezonu ukončit je nezvratný krok, to už se nedá vzít zpátky. Všichni musí vidět, že doporučení i od nám nadřízených organizací, jak od FIFA, tak zejména od UEFA, je takové, aby všichni zúčastnění udělali maximum, aby se ligový ročník dohrál. Není to jen o české lize, je to napříč Evropou. UEFA pro to dělá maximum - odložila Euro, zrušila reprezentační srazy, připravuje legislativní rámec pro hráče, kterým končí smlouvy 30. června," podotkl Svoboda.