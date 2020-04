LFA chce dohrát první ligu do 30. června v kompletní podobě

Praha - Ligová fotbalová asociace chce dohrát první a druhou ligu v kompletní podobě a do 30. června. K tomu je podle ní nutné, aby kluby nejpozději 1. května začaly v úplném režimu znovu trénovat a v polovině května se soutěže znovu rozběhly. Na dnešním jednání se na tom shodl ligový výbor LFA. Kluby z první a druhé ligy budou moct získat v předstihu část květnové splátky financí od LFA.

První a druhá liga se zastavily 12. března, kdy vláda kvůli šíření nemoci covid-19 vyhlásila nouzový stav. Zatímco amatérské soutěže od třetích lig níže, které organizuje Fotbalová asociace ČR, už byly předčasně ukončeny, profesionální ligy jsou do odvolání přerušeny. LFA se řídí pokynem Evropské fotbalové unie UEFA a pokusí se je dohrát. Volné termíny přineslo odložení letního evropského šampionátu na příští rok.

"LFA bude plně respektovat rozhodnutí a doporučení odpovědných orgánů veřejné moci. Ze sportovního hlediska zůstává jednoznačnou prioritou vyvinout maximální možné úsilí k tomu, aby byl stávající ročník první a druhé ligy dohrán dle hracího systému odsouhlaseného před začátkem soutěží a v termínu do 30. června. To vše samozřejmě za předpokladu, že to umožní vývoj epidemiologické situace v ČR," uvedl v tiskové zprávě předseda LFA Dušan Svoboda.

Vzhledem k vládním opatřením se týmy nemohou připravovat na hřišti a hráči už skoro měsíc trénují individuálně v domácích podmínkách. Aby se přerušená sezona stihla do 30. června dohrát, je podle LFA nutné, aby týmy od začátku května mohly opět naplno trénovat. V polovině května by se pak musely znovu rozběhnout zápasy, i když by to bylo bez diváků.

"Pakliže bychom tedy chtěli dohrát soutěž do 30. června, musíme ji rozběhnout 13. května. A k tomu, abychom to mohli udělat, potřebujeme dát klubům nějaký časový prostor, aby se mohly připravit, vést plnohodnotné tréninky," podotkl Svoboda v České televizi.

Pokud by vzhledem k situaci nebylo možné dohrát první a druhou ligu do 30. června, připraví ligový výbor ligovému grémiu, tedy na zasedání všech členských klubů, návrh na prodloužení sezony. S tím, že se ročník protáhne do července nebo dokonce do začátku srpna, počítá řada evropských domácích soutěží.

Ligový výbor se znovu sejde nejpozději do konce dubna, pokud nebude nutné svolat jednání dříve. "Na tomto jednání bude vyhodnoceno, zda bude možné soutěže zahájit do poloviny měsíce května. Současně bude stanoven termín pro jednání ligového grémia, které bude svoláno v nejkratším možném čase po zrušení nouzového stavu," uvedl Svoboda.

Navzdory pokynu UEFA pokusit se dohrát domácí ligy v minulém týdnu nečekaně ukončila nejvyšší soutěže Belgie. Evropská fotbalová unie následně varovala, že by kvůli tomu mohla přijít o místa v dalším ročníku evropských pohárů.

"Je to teď do jisté míry i o vyčkávání. Protože nějakým způsobem sezonu ukončit je nezvratný krok, to už se nedá vzít zpátky. Všichni musí vidět, že doporučení i od nám nadřízených organizací, jak od FIFA, tak zejména od UEFA, je takové, aby všichni zúčastnění udělali maximum, aby se ligový ročník dohrál. Není to jen o české lize, je to napříč Evropou. UEFA pro to dělá maximum - odložila Euro, zrušila reprezentační srazy, připravuje legislativní rámec pro hráče, kterým končí smlouvy 30. června," prohlásil Svoboda.

LFA nabízí klubům předčasné vyplacení části financí

Ligová fotbalová asociace nabídla pomoc účastníkům první a druhé ligy, jimž pandemie nového typu koronaviru způsobila finanční problémy. Jednotlivé kluby budou moci v předstihu získat část květnové splátky peněz, které od LFA dostávají.

"Ligový výbor odsouhlasil možnost podpory členských klubů LFA, které se dostaly v důsledku aktuální situace do finančních potíží. Nabídne jim možnost předčasné úhrady části květnové splátky odměny hrazené klubům ze strany LFA," uvedl v tiskové zprávě předseda LFA Dušan Svoboda. Ligový výbor schválil pomoc klubům na dnešním jednání jednomyslně.

LFA vyplácí jednotlivým účastníkům první a druhé ligy, které řídí, podíl z prodeje televizních a marketingových práv a také ze sponzorských příspěvků. Kluby získávají finance v pěti ročních splátkách a právě jedna z nich měla přijít na řadu v květnu.

Pandemie koronaviru a přerušení soutěží dopadají na všechna sportovní odvětví včetně fotbalu. Osm z 16 účastníků první ligy už muselo po dohodě s hráči dočasně snížit platy. K redukci mezd dosud sáhly Sparta Praha, Jablonec, Ostrava, Mladá Boleslav, České Budějovice, Olomouc, Zlín a Karviná.