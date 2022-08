Lezec Ondra postupil na ME z kvalifikace do semifinále boulderingu

Mnichov - Sportovní lezec Adam Ondra postoupil na mistrovství Evropy v Mnichově do semifinále boulderingu. Šestý muž z loňských olympijských her obsadil ve své kvalifikační skupině A sedmé místo, z každé skupiny prošlo do sobotního semifinále deset závodníků.

Dvanáctinásobný medailista ze světových šampionátů Ondra z pěti cest zdolal tři bouldery a jednou si připsal zónu. Devětadvacetiletý brněnský rodák, jenž v červenci prodělal nákazu koronavirem, získal 62,4 bodu.

Kvalifikaci pod otevřeným nebem na mnichovském Königsplatzu vyhrál Francouz Manuel Cornu (79,9), jenž stejně jako jeho krajan Mickael Mawem zdolal ve skupině B čtyři bouldery.

Dnes ještě probíhá kvalifikace žen v lezení na obtížnost s pěticí českých reprezentantek.