Lezec Ondra na MS do finále boulderingu nepostoupil, v semifinále byl osmý

Bern - Sportovní lezec Adam Ondra na mistrovství světa v Bernu do večerního šestičlenného finále v boulderingu nepostoupil. V dnešním semifinále třicetiletý olympionik obsadil osmou pozici.

"Těsně před branami finále. Myslím, že spokojenost. Některé věci vnímám opravdu velmi pozitivně. Jsem rád, že to mám za sebou a že to určitě nebyla žádná ostuda," uvedl Ondra v nahrávce pro média. "Teď se musím soustředit na další kola. Myslím, že tohle v semifinále vnímám spíš jako upevnění motivace a sebevědomí, protože kdyby tohle třeba byla první část kombinačního kola, tak by bylo dobře zaděláno na dobrý výsledek v celkovém součtu," dodal brněnský rodák s vyhlídkou na kombinaci, v níž se bude soutěžit příští týden.

Čtyřnásobný mistr světa Ondra proklouzl z úterní kvalifikace jako poslední z děleného 19. místa. Proto dnes startoval mezi prvními a ze čtyř cest si připsal dva topy a čtyři zóny. Usadil se na průběžném prvním místě a pak už jen čekal, zda mu bude výsledek na postup stačit.

"První a čtvrtý boulder jsem dokázal vylézt poměrně rychle. V tom jediném, řekněme fyzickém, boulderu číslo dva, jsem byl velmi blízko. Tam byla možná malá chybička, správně jsem to přečetl až na druhý pokus a pak už nezbyl čas ani síla to dát ještě na nějaký další pokus. Trojka, která nakonec rozhodla, byl technický, mírně položený boulder. Možná jsem to mohl lézt jinak, pokoušel jsem se to lézt vlastní metodou," řekl druhý muž z červnového závodu Světového poháru v boulderingu v Praze.

Nakonec ho předstihlo sedm soupeřů. Jako poslední šestý si zajistil finále Rakušan Nicolai Uznik, jenž měl stejný zápis jako Ondra, ale zvládl to na méně pokusů. Český reprezentant potřeboval pět pokusů na topy a osm na zóny, Uznik měl bilanci 2-7. Semifinále vyhrál Japonec Sorato Anraku, jenž jako jediný z dvacítky lezců dokázal vyřešit všechny čtyři "problémy".

"Hodně to dneska bylo o štěstí a důkazem toho je, že i spousta velkých favoritů, jako třeba (Japonec) Tomoa Narasaki, se nakonec do finále nepodívá. A naopak zase někteří závodníci, které bych tam nečekal, se do finále dostali. Vnímám to pozitivně, že postup byl opravdu velmi blízko," řekla česká lezecká jednička.

V neděli čeká Ondru semifinále v jeho silnější disciplíně lezení na obtížnost, v němž bude startovat i Martin Stráník. Příští týden se pak bude v Bernu soutěžit v olympijské kombinaci a ve hře budou tři místa pro Paříž 2024.