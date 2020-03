Lezec Ondra je po odkladu OH rád za možnost zlepšit rychlost

Praha - Sportovnímu lezci Adamu Ondrovi se po odložení olympijských her na rok 2021 ulevilo. Je rád, že má konečně jistotu, jaký dopad bude mít aktuální světová krize na plánovaný největší sportovní svátek roku. Díky času navíc získal prostor pro zlepšení v disciplíně rychlost, kterou trénuje jen kvůli olympijskému kombinačnímu formátu.

Rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru (MOV) úřadující mistr světa v lezení na obtížnost uvítal. "V téhle velmi těžké situaci si myslím, že je to určitě nejrozumnější řešení. Do určité míry si myslím, že to mohlo přijít už dřív od Mezinárodního olympijského výboru, který se do poslední chvíle tvářil, jako by se nic nedělo. Já se přiznám, že poslední měsíc už jsem nad tím přemýšlel. To, že aspoň vím rozhodnutí, je velká úleva," řekla ČTK jedna z českých olympijských medailových nadějí.

Sportovní lezení bude mít v Tokiu pod pěti kruhy premiéru a o medaile se bude závodit v netradiční kombinaci lezení na obtížnost, boulderingu a lezení na rychlost. Zatímco v prvních dvou disciplínách je Ondra silný, v té třetí patří k outsiderům.

Lezení na rychlost na neustále stejné cestě ho navíc příliš nebaví, proto ho dost stresovala představa, že by se jím měl intenzivně zabývat o řadu měsíců déle. Nakonec v tom ale našel pozitiva. "Vzhledem k posunu rychlosti v poslední době jsem zjistil, že mi v rychlosti ten rok navíc určitě pomůže. Začal jsem spolupracovat s novým trenérem, který mi ukázal, že i já jako člověk, který není úplně talentovaný na odrážení se z nohou, se to mohu naučit," prohlásil.

Kvůli olympiádě v posledních měsících lezl hlavně na umělých stěnách. Nyní v dlouhé přípravě na hry bude tréninkové cykly v halách prokládat lezením na skalách v přírodě. "Myslím, že takhle to bude ideální kombinace hlavně pro tu mentální stránku, že to nebude pro moji hlavu tak těžké. Situace, kdy bych byl další rok a půl zavřený v tělocvičně a jenom trénoval na umělé stěně, by byla možná tréninkově prospěšná, ale určitě nebyla psychicky prospěšná. Myslím si, že na olympijských hrách to nebude jenom o té fyzické stránce, ale taky o psychice," řekl.

V současné nouzové situaci s omezeným pohybem a uzavřením sportovišť má výhodu, že má doma v Brně stěnu. "Nenahrazuje plnohodnotný trénink, ale není to až takové omezení," dodal.