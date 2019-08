Lezec Ondra chce na MS vybojovat olympiádu, zápěstí ho neomezuje

Hačiodži (Japonsko)/Praha - Pro sportovního lezce Adama Ondru je na mistrovství světa, do kterého vstoupí v pondělí, prioritou postup na olympijské hry do Tokia. K tomu potřebuje skončit v kombinaci do sedmého místa v redukovaném pořadí s maximálně dvěma reprezentanty jednoho státu. V červnu zraněné zápěstí už má v pořádku.

Sportovní lezci budou mít na šampionátu v japonském Hačiodži první šanci vybojovat olympijské místo. "Kombinace je určitě priorita číslo jedna," řekl Ondra ČTK.

V zájmu přípravy na MS vynechal poslední závod Světového poháru v Brianconu. "Díky tomu jsem měl možnost týdenního tréninku v Innsbrucku, kde jsem se mimo jiné věnoval speciálně disciplíně rychlost pod vedením našeho bývalého reprezentanta specialisty na rychlost Libora Hrozy, což mi určitě velmi výrazně pomohlo," řekl ČTK Ondra, jenž bude v kombinaci obhajovat stříbro z Innsbrucku.

Po návratu do Česka se pak věnoval hlavně lezení na obtížnost, což je jeho nejsilnější disciplína. "Vnímám to jako nejdůležitější pro zvýšení šance na kvalifikaci na olympiádu. Ten celkový výsledek se skládá ze součinu jednotlivých disciplín. Výborný výsledek v jedné disciplíně může sám znamenat velkou šanci na kvalifikaci na olympiádu," vykládal.

Bezprostředně před šampionátem strávil deset dní v Tokiu. "Tam nejsou tak výborné podmínky na lezení na obtížnost, ale jsou tam dobré podmínky pro bouldering, takže jsem se zaměřoval na bouldery a na lezení na obtížnost jsem už jen ladil formu," popisoval Ondra.

V boulderingu loni na světovém šampionátu vypadl v semifinále, letos ale skončil druhý v celkovém pořadí Světového poháru. "Určitě jsem v novém moderním dynamickém koordinačním stylu udělal spoustu práce. Je to disciplína, kde se nedá spoléhat, že urvu dobrý výsledek. Záleží to na tom, jak to stavěči postaví, jak mi jednotlivé bouldery sednou a jaké mám zrovna štěstí, že mě napadne ta nejlepší metoda. Je to taková trošku ruleta," vykládal šestadvacetiletý český reprezentant, trojnásobný medailista z MS v boulderingu.

Kvůli zranění zápěstí musel v červnu na dva týdny vypustit trénink i závody, ale ruka už je na tom výborně. "Momentálně si myslím, že mi tenhle dvoutýdenní nucený odpočinek mohl naopak i pomoci. Nemyslím si, že by tohle zraněné zápěstí mohlo ovlivnit výsledek na mistrovství světa. V některých velmi specifických úchopech ještě bolí, ale myslím, že na mistrovství světa to závodní adrenalin přebije," pochvaloval si Ondra. Fyzioterapeuti ho víc ujistili, že ani v choulostivějších pozicích a při vyšší zátěži nehrozí nic vážného.

Kvůli olympiádě se musí vedle obtížnosti a boulderingu věnovat také rychlosti. "Skloubit to s tréninkem na zbývající dvě disciplíny je velmi náročné, ale i tak jsem určitě udělal velké pokroky. Loni jsem na MS běžel něco nad devět sekund, momentálně mám tréninkový osobák něco pod osm sekund. Na případné olympiádě bych, doufám, mohl běžet okolo sedmi sekund," vyprávěl Ondra.

Ve srovnání s jinými závodníky, kteří mají rychlost jako doplněk kvůli kombinaci, ale pořád zaostává. "Jsou i rychlostní nespecialisté, kteří běží za 6,50. Tam určitě budu za nimi vždycky váznout, ale vím, že by nebylo úplně rozumné veškeré to moje snažení překlopit do téhle pro mě nejslabší disciplíny. Myslím, že je důležité si udržet ty dva dobré výsledky ve zbývajících dvou disciplínách," uvažoval.

Světový šampionát začne pro Ondru pondělní kvalifikací boulderingu. V úterý pak případně bude následovat semifinále a finále této disciplíny. Hned poté je na programu lezení na obtížnost. V kombinaci budou nejlepší světoví lezci o medaile i postup na OH závodit ve středu 21. srpna.