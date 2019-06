Lezci v muzeu v Turnově pomyslně zdolají i skálu z Alšova obrazu

Turnov (Semilsko) - Imitovaný výstup horolezců zdolávajících skálu na historickém Alšově obraze se stane součástí nové stálé expozice, která vzniká v muzeu v Turnově. Expozice bude věnovaná horolezectví a v republice bude podle ředitelky muzea Vladimíry Jakouběové ojedinělá. První návštěvníky přivítá 7. září.

"Je to netradiční řešení interiéru. O to více si myslím, že na to návštěvník uslyší," řekla Jakouběová novinářům. Expozice by měla evokovat skalní město, návštěvníci půjdou po nerovném terénu a budou zdolávat i překážky. Kromě nejrůznějších exponátů ji dotvoří i světelné efekty a animace. Jednou z nich bude videomapping na Alšově obrazu Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou znázorňující středověkou bitvu. "Bude imitován pohyb dvou lezců po jedné ze skal, které jsou součástí malby," uvedla spoluautorka obsahové náplně nové expozice Alžběta Kulíšková. Obraz má na délku deset metrů a na výšku 8,5 metru, jde o jednu z největších olejomaleb v Evropě. Podle Kulíškové bude možné vidět monumentální obraz i bez videomappingu, neboť v minulosti řada návštěvníků přicházela do muzea právě jen kvůli němu. Umožní to přepnutí nastavení expozice. "Všechny legrácky zmizí a zůstane čistý osvětlený obraz," dodala.

Expozice horolezectví bude v nově postavené třípatrové přístavbě muzea, která je na místě bývalé kavárny, dílen, spojovací chodby a galerie. Z těchto prostor zůstala zachována jen část obvodových zdí galerie. Obraz od Mikoláše Alše, který pokrývá celou jednu stěnu bývalé galerie, tam zůstal po celou dobu prací. Podle odborníků to bylo bezpečnější, než kdyby se sundával. Chráněn byl klimatizovanou dřevěnou schránkou, kterou už bylo možné sundat. Nyní je jen zakrytý geotextilií, než řemeslníci dokončí expozici. V průběhu stavebních prací obraz navenek žádnou škodu neutrpěl, neobjevily se na něm ani žádné stopy plísní.

V současné době řemeslníci budují polygonní strukturu nové expozice. Bude v ní asi 500 exponátů, podstatnou část z nich se podařilo muzeu získat přímo od horolezců. Expozice bude obsahovat i databázi skal, lezců a jejich prvovýstupů, které přes 20 let vytváří Zdeněk Strnad. Výstavba třípatrové budovy a vytvoření nové expozice bude stát asi 40 milionů korun, většinu nákladů pokryje získaná evropská dotace.