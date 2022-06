Ležáky si připomenou celodenním pietním program 80. let od vypálení osady

Miřetice (Chrudimsko) - Památník Ležáky na Chrudimsku dnes pořádá celodenní pietní program k 80. výročí vyhlazení obce nacisty. Muzeum bude celý den otevřené zdarma. Návštěvníci si prohlédnou výstavy, čekají je přednášky. Na louce budou ukázky vojenské techniky a výcviku. U Švandova mlýna se uskuteční například první klapka natáčení nového filmu Ležáky. Od 19:30 se koná památeční večer k 80. výročí heydrichiády, na vzpomínkovou akce je rovněž vstup zdarma.

"Je dobré si nejen tato smutná výročí připomínat a především předávat svědectví mladé generaci. Proto jsem rád, že děti z našeho kraje mají zájem se o tragických událostech dozvědět více. Kdo nezná historii svého národa, jakoby nebyl," řekl náměstek hejtmana a senátor Michal Kortyš (ODS).

Místo bývalé osady Ležáky je kulturní památkou. Nacisté Ležáky vyhladili měsíc po útoku na Reinharda Heydricha, kvůli zjištění, že parašutisté vycvičení v Británii odtamtud udržovali vysílačkou Libuše spojení mezi domácím a zahraničním odbojem. Bylo to dva týdny po vyhlazení středočeských Lidic. První zprávy o odbojové síti na Pardubicku dostali nacisté od parašutisty Karla Čurdy. Již 24. června nacisté v Pardubicích popravili 33 dospělých obyvatel obce, dalších sedm lidí z Ležáků a více než 40 spolupracovníků parašutistů nacisté zastřelili 25. června a 2. července. Třináct dětí z Ležáků odvlekli, 11 jich zavraždili 25. července v plynovém voze v polském Chelmnu. Osada byla vyrabována, vypálena a srovnána se zemí. Přežily jen sestry Šťulíkovy, které byly poslány do Německa na převýchovu. Jarmila Doležalová, rozená Šťulíková, je poslední přeživší z Ležáků. Její sestra již zemřela. Jarmila Doležalová se dnešního programu zúčastní, měla by mít například přednášku.