Lewandowski se byl po přestupu do Barcelony rozloučit v Bayernu

Mnichov - Dvojnásobný nejlepší fotbalista světa Robert Lewandowski se dnes osobně rozloučil se spoluhráči a funkcionáři Bayernu Mnichov, odkud v červenci přestoupil do Barcelony. Poté, co se původně obě strany nerozešly v dobrém, polský útočník i šéfové bavorského klubu uvedli, že se dnešní návštěvou vyčistil vzduch.

Třiatřicetiletý Lewandowski toužil Bayern rok před vypršením smlouvy opustit a kritizoval mnichovský klub, že se ho snaží držet proti jeho vůli. Vedení Bayernu zase argumentovalo tím, že celou situaci zavinil polský kanonýr, jenž si chtěl vynutit odchod navzdory platnému kontraktu do roku 2023. V polovině července se nakonec Bayern dohodl s Barcelonou na Lewandowského přestupu za 50 milionů eur (asi 1,22 miliardy korun).

"Všechno je v pořádku. Se všemi jsem se sešel a poděkoval jim," řekl Lewandowski televizi Sky při odjezdu ze sídla klubu po krátké návštěvě. "Nikdy nezapomenu, čeho se mi zde dostalo a co jsem tu zažil. To je pro mě to nejdůležitější. Poslední období bylo trochu komplikované, ale občas je to součást fotbalu," dodal útočník, jenž během osmi let v Bayernu nastřílel 344 gólů ve 375 zápasech.

Jedním z těch, s nimiž Lewandowski během návštěvy hovořil, byl sportovní ředitel klubu Hasan Salihamidžič. "Robert se za mnou přišel rozloučit do kanceláře a mluvili jsme spolu patnáct minut. Probrali jsme všechno a všechno jsme si vyjasnili. Robert udělal pro Bayern velké věci a tak by to mělo zůstat. Na druhou stranu také Robert ví, za co má být Bayernu vděčný," řekl Salihamidžič.

Lewandowski získal s Bayernem prakticky všechny dostupné mezinárodní a národní trofeje. Stal se osmkrát mistrem ligy, třikrát vyhrál Německý pohár, jednou Ligu mistrů a mistrovství světa klubů. Je druhým nejlepším střelcem bundesligové historie po zesnulém Gerdu Müllerovi.