Levý: V roce 1983 do sebe všechno zapadlo, ale titulů mohli Bohemians udělat víc

Praha - Fotbalový trenér Stanislav Levý přesně před 40 lety jako hráč získal s pražskými Bohemians jediný titul v klubové historii. Tehdejší "Klokani" podle bývalého reprezentačního obránce měli na to, aby vyhráli československou ligu víckrát. Levý v rozhovoru s ČTK také vzpomínal, že tvrdé tréninky s přísným koučem Tomášem Pospíchalem byly někdy až za hranou.

"Nechci říct, že titul nebyl překvapením, ale kvalita mužstva v té době byla obrovská. Sešlo se tam spoustu výborných hráčů, zapadlo to do sebe. Byli tam reprezentanti, velká konkurence. Titul jsme si v té sezoně jednoznačně zasloužili," řekl Levý.

Cítí, že Bohemians se mohli stát i několikanásobnými mistry. "Jednoznačně. Mužstvo mělo kvalitu a sílu na to, aby ten titul nebyl jediný. Na druhou stranu s nadsázkou říkám, že kdybychom titulů získali víc, tolik se to neslaví a nemluví se o tom, jako když máte jediný," mínil pětašedesátiletý kouč.

"V roce 1985 jsme byli opravdu blízko dalšímu titulu, ale v posledním kole jsme doma prohráli s Trnavou 0:1. I ostatní mančafty jako Sparta, Dukla nebo Ostrava tehdy měly výborné fotbalisty. A možná kdyby trenér Pospíchal byl větší psycholog, titulů by se udělalo víc. Ale na tom jediném má stejně jako hráči velkou zásluhu," přidal Levý.

Kvůli mistrovským oslavám měl "průšvih" u své ženy. "Domluveno bylo, že půjde slavit jenom mužstvo samotné bez manželek, a nakonec to dopadlo jinak. Bez manželky jsem tam byl jenom já a asi dva spoluhráči. Takže dodneška mi tohle nemůže odpustit. Musel jsem to manželce nějak vynahradit a když jsem jako trenér vyhrál titul v Albánii (v roce 2012 se Skënderbeu Korcë), už byla u oslav přítomna," uvedl Levý.

Příprava pod Pospíchalem fotbalisty vršovického týmu hodně bolela. "Opravdu tvrdě jsme pod ním trénovali. Ukázalo se, že poctivá tvrdá práce je základ a bez ní těžko můžete dosahovat nějakých úspěchů. Ale někdy to bylo hodně drsné a dalo by se říct možná i za hranou," prohlásil pětadvacetinásobný reprezentant.

Se spoluhráči někdy náročné tréninky lehce sabotoval. "Vedle činek, se kterými jsme cvičili a skákali na betonu pod tribunou, jsme měli i vesty na běhání s ocelovými kuličkami. Ty jsme občas vyměnili za šišky, aby to nemělo osm nebo deset kilo," přiznal Levý.

V roce 1983 také Bohemians došli až do semifinále tehdejšího Poháru UEFA, kde vypadli s pozdějším vítězem Anderlechtem Brusel. "Trenér Pospíchal nepostavil Přemka Bičovského, nenahraditelného hráče pro styl a hru Bohemky, což určitě mělo na dvojzápas vliv. Jsem přesvědčený, že kdybychom v semifinále narazili na Craiovu, finále bychom udělali. Ale Anderlecht měl vynikající mužstvo a víceméně byl nad naše síly," řekl Levý.

Československý titul a účast v semifinále Poháru UEFA staví na stejnou úroveň. "Já bych mezi tím nedělal žádný velký rozdíl. Ještě bych podotknul, že v sezoně 1982/83 po čtvrtfinále s Dundee jsem se prvně dostal do nominace reprezentace. Z mého pohledu to byl opravdu hodně úspěšný rok," poznamenal Levý.

Současní Bohemians mu udělali radost čtvrtým místem v minulém ligovém ročníku. "Bohemce jsem to upřímně přál. Sice to není titul po 40 letech, ale po 36 letech se znovu ukázat v Evropě, to je velký úspěch. Odvedli opravdu dobrou práci," ocenil Levý svěřence kouče Jaroslava Veselého.

Neví, zda je reálně, aby "Klokani" v nejbližších letech získali titul i v české lize. "Sparta a Slavia jsou hodně odskočené, hlavně finančním zabezpečením a zázemím. To je potom pro konkurenci strašně těžké. Ale i v minulosti titul dokázaly získat menší kluby, se kterými se nepočítalo, jako Liberec nebo kdysi Plzeň," dodal bývalý trenér Slovácka, Plzně, Vratislavi či Hannoveru.