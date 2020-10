Druhý den voleb do krajských zastupitelstev a prvního kola voleb do třetiny Senátu 3. října 2020. Začátek sčítání hlasovacích lístků v jednom z ostravských volebních obvodů krátce po uzavření volebních místností.

Druhý den voleb do krajských zastupitelstev a prvního kola voleb do třetiny Senátu 3. října 2020. Začátek sčítání hlasovacích lístků v jednom z ostravských volebních obvodů krátce po uzavření volebních místností. ČTK/Ožana Jaroslav

Praha - Levici hrozí v letošních krajských volbách propad. Dosavadní průběžné výsledky ukazují na to, že se KSČM možná nedostane do devíti ze 13 regionálních zastupitelstev. ČSSD by nemusela mít mandáty v pěti regionech.

Dosud mají obě strany zastoupení ve všech krajských zastupitelstvech. Nyní jim hrozí, že nepřekročí pětiprocentní hranici hlasů nutnou pro zisk zastupitelských křesel.

Zastoupení ve všech krajích by naopak mohli mít Piráti. Po volbách před čtyřmi lety uspěli samostatně v jednom regionu a ve dvou se Zelenými. Hnutí SPD by mohlo mít samostatně zástupce v devíti krajských zastupitelstvech. Po minulých volbám mělo zastupitele samostatně jen v jednom regionu, v dalších devíti uspělo v koalici se Stranou práv občanů.

Nové hnutí Václava Klause mladšího Trikolóra má zatím šanci proniknout zřejmě jen do jednoho krajského zastupitelstva, a to v koalici se Soukromníky a Nezávislými.

Volební účast činila 37,15 procenta hlasů.

