Levhartí dvojčata v brněnské zoo už pouští hrůzu na chovatele

Brno - Dvojčata levharta cejlonského, která se v první polovině června narodila v brněnské zoo, se mají čile k světu. A občas už i pouští hrůzu na chovatele, řekla dnes ČTK mluvčí zahrady Monika Brindzáková.

Levhartí dvojčata přišla na svět 7. června. "Je poznat, že jsou to oba kluci, protože už občas i takzvaně pouští hrůzu na chovatele a návštěvníci mohou v expozici sledovat jejich vzájemné bratrské souboje," uvedla mluvčí.

Je to druhý odchov desetileté samice Nayany a stejně starého samce Daana. Za posledních 20 let se v zoo vystřídalo devět levhartů cejlonských, ale až Nayana a Daan vytvořili stabilní pár. Mluvčí uvedla, že mláďat tohoto poddruhu levharta se v zoologických zahradách nerodí mnoho, a proto z nich mají stejnou radost jako při prvním odchovu v roce 2017. Uvedla, že v říjnu se zoo chystá návštěvníky zapojit do výběru jmen mláďat.

Samec Daan se narodil v roce 2011 v Burgers' Zoo v nizozemském Arnhemu a Nayana ve stejném roce v bratislavské zoo. Sameček a samička z jejich prvního vrhu odešli do Zoo Ostrava a Zoo Jihlava.

Ve volné přírodě se levharti cejlonští vyskytují na ostrově Srí Lanka, podle odhadů jich tam zbývá jen něco mezi 750 a 900. Poddruh je proto veden na Červeném seznamu jako ohrožený. Typickým znakem levhartů jsou černé skvrny na jinak žlutohnědé srsti. Každý je jedinečný, nejsou dva levharti se stejnou kresbou. Samice jsou výrazně drobnější než samci. Jsou to samotáři, aktivní převážně v noci. Jejich doménou je především pohyb ve větvích stromů.