Leverkusen vydřel v nastavení bod, Hoffenheim porazil 4:0 Brémy

Berlín - Fotbalisté Leverkusenu zachránili v německé lize remízu 1:1 na hřišti Augsburgu, v páté minutě nastavení vyrovnal Edmond Tapsoba. Za Bayer odehrál celé utkání útočník Patrik Schick. Na druhé straně nastoupil na závěrečných 18 minut záložník Jan Morávek, který si zahrál soutěžní zápas poprvé od loňského května. Český souboj ve22. kole vyzněl pro Pavla Kadeřábka, jehož Hoffenheim porazil 4:0 Brémy, za které nastoupili Jiří Pavlenka a Theodor Gebre Selassie. Lipsko využilo sobotního zaváhání Bayernu Mnichov a po výhře 3:0 nad Herthou Berlín stáhlo ztrátu na čelo na rozdíl dvou bodů.

Augsburg poslal do vedení kuriózním způsobem Florian Niederlechner. Brankář Niklas Lomb při snaze o odkop netrefil míč a domácí útočník pohodlně zakončil do odkryté branky. Z poslední akce zápasu ale srovnal Tapsoba, který si z pozice stopera naběhl před branku a pohotově uklidil do sítě centr z pravé strany.

Schick se tentokrát neprosadil a nenavázal na gól z posledního ligového utkání proti Mohuči a na dvě trefy ze zápasu Evropské lize na hřišti Bernu. Bayer vyhrál v tomto roce jen dvě z devíti bundesligových utkání a je pátý, Augsburgu patří 13. pozice.

Lipsko vedlo po výstavní ráně z dálky z kopačky Marcela Sabitzera. Kapitán druhého celku bundesligy si připsal v závěru ještě asistenci na trefu Williho Orbana, třetí gól přidal Nordi Mukiele.

Záložník Vladimír Darida zůstal celý zápas na lavičce Herthy. Jeho tým nevyhrál osm utkání v řadě a je na 15. místě.

Pavlenka inkasoval v souboji sousedů v tabulce hned čtyřikrát, ve všech případech měl ale těžkou pozici. Samostatné úniky dotáhli ke gólu Ihlas Bebou a Christoph Baumgartner, který prostřelil českého brankáře mezi nohy. Třetí zásah přidal zblízka Munas Dabbur a skóre uzavřel premiérovým bundesligovým gólem osmnáctiletý útočník Georginio Rutter. Hoffenheim se výhrou dostal před Brémy na 11. pozici.

Německá fotbalová liga - 22. kolo:

Augsburg - Leverkusen 1:1 (5. Niederlechner - 90.+5 Tapsoba), Hertha Berlín - Lipsko 0:3 (28. Sabitzer, 71. Mukiele, 84. Orban), Hoffenheim - Brémy 4:0 (26. Bebou, 44. Baumgartner, 49. Dabbur, 90. Rutter).

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 22 15 4 3 62:31 49 2. Lipsko 22 14 5 3 40:18 47 3. Wolfsburg 22 11 9 2 35:19 42 4. Eintracht Frankfurt 22 11 9 2 45:30 42 5. Leverkusen 22 10 7 5 40:24 37 6. Dortmund 22 11 3 8 45:31 36 7. Union Berlín 22 8 9 5 35:25 33 8. Mönchengladbach 22 8 9 5 38:33 33 9. Freiburg 22 8 7 7 35:34 31 10. Stuttgart 22 7 8 7 39:35 29 11. Hoffenheim 22 7 5 10 36:39 26 12. Brémy 21 5 8 8 24:31 23 13. Augsburg 22 6 5 11 22:35 23 14. Kolín nad Rýnem 22 5 6 11 20:36 21 15. Hertha Berlín 22 4 6 12 26:40 18 16. Bielefeld 21 5 3 13 18:38 18 17. Mohuč 22 4 5 13 23:43 17 18. Schalke 22 1 6 15 15:56 9