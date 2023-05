Leverkusen v kádru s Čechy Hložkem a Schickem do finále Evropské ligy neprošel

Leverkusen (Německo) - Fotbalisté Leverkusenu v kádru s českými reprezentačními útočníky Adamem Hložkem a zraněným Patrikem Schickem si finále Evropské ligy nezahrají. Bayer remizoval v domácí odvetě semifinále s AS Řím bez branek a po úvodní venkovní porážce 0:1 do souboje o vítěznou trofej nepostoupil. Hložek naskočil jako střídající až v 80. minutě, Schick je do konce sezony ze zdravotních důvodů mimo hru.

AS Řím se ve finále 31. května v Budapešti utká se Sevillou, která udolala Juventus Turín 2:1 po prodloužení. Rozhodující gól dal v 95. minutě střídající Erik Lamela. Po 90 minutách skončily oba vzájemné zápasy 1:1, hosty dnes poslal do vedení v 65. minutě Dušan Vlahovič, ale za šest minut srovnal další střídající hráč Suso.

Sevilla prošla do finále soutěže už posedmé, všech předchozích šest účastí proměnila v zisk trofeje. Naposledy se radovala v sezoně 2019/20. AS Řím si v pohárech zahraje finále celkově počtvrté a podruhé za sebou, před rokem ovládl Evropskou konferenční ligu.

Leverkusen po úvodní porážce v Římě potřeboval smazat ztrátu a od úvodu byl výrazně aktivnější. První půli vyhrál 12:1 na střely, ale jedinou gólovou šanci do přestávky měl ve 12. minutě, kdy Diaby po úniku napálil horní tyč.

Po změně německý klub dál narážel na vyhlášenou defenzivu AS. V 67. minutě vytáhl přízemní zakončení Demirbaye brankář Patrício, v 81. minutě pak těsně minul tyč Azmún. Vytoužený gól, který byl Leverkusen nasměroval do prodloužení, nedal ani střídající český reprezentant Hložek. Bayer tak na první finále v pohárech po 21 letech a celkově třetí v klubové historii nedosáhl.

Obránce Gatti zajistil před týdnem Juventusu v závěru nastavení domácí remízu a v odvetě se mohl prosadit už po 15 minutách, kdy jeho hlavičku vyrazil brankář Búnú. Na opačné straně proti Ocamposovi zasáhl gólman Szczesny.

Sevilla sice více držela míč, ale Juventus hrozil z brejků. Di Maríovi však technické zakončení nevyšlo a Kean ve 33. minutě trefil ze strany tyč. Mezitím Acuňa ranou z dálky protáhl hostujícího brankáře. Turínští pak dostali míč do sítě, ale gól neplatil kvůli předchozímu ofsajdu. V nastavení pak Cuadrado fauloval Torrese těsně před vápnem a domáčí výhodu penalty nedostali.

Pohledný fotbal pokračoval i po pauze. Rabiot po brejku stejně jako Bremer po hlavičce těsně minuli, v 65. minutě se však už hosté dočkali. Střídající Vlahovič byl na trávníku jen dvě minuty, když se protlačil přes obránce a jemně dloubl míč do sítě. Domácí však hned za šest minut srovnali. Další střídající hráč Suso napřáhl za vápnem a překonal hostujícího gólmana.

Szczesny Juventus v závěru základní hrací doby podržel po hlavičce, ale v páté minutě prodloužení už nedosáhl na prudký pokus hlavou v podání střídajícího Lamely, který se může ve finále těšit na souboj s bývalým zaměstnavatelem. O duel proti AS Řím naopak přijde po druhé žluté kartě a vyloučení Acuňa. Juventus do prvního finále v pohárech od roku 2017 neprošel.

Odvetná utkání semifinále fotbalové Evropské ligy:

Leverkusen - AS Řím 0:0

Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič - Kajtazovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Hincapié, Palacios, Bakker, Diaby, Tapsoba, Alonso (trenér) - Ibaňez, Cristante, Abraham. Diváci: 30.210 (vyprodáno). První zápas: 0:1, postoupil AS Řím.

Sestavy:

Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah (86. Amiri), Hincapié - Frimpong, Demirbay, Palacios (80. Hložek), Bakker (73. Adli) - Wirtz, Diaby - Azmún. Trenér: Alonso.

Řím: Patrício - Mancini, Cristante, Ibaňez - Celik (78. Smalling), Bove, Matič, Pellegrini, Spinazzola (34. Zalewski) - Belotti (46. Wijnaldum), Abraham. Trenér: Mourinho.

FC Sevilla - Juventus Turín 2:1 (1:1, 0:0) po prodl.

Branky: 71. Suso, 95. Lamela - 65. Vlahovič. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Van Boekel (video, všichni Niz.). ŽK: Acuňa, Suso, Montiel - Kean, Danilo, Paredes. ČK: 115. Acuňa. Diváci: 42.194. První zápas: 1:1, postoupila Sevilla.

Sestavy:

Sevilla: Búnú - Navas (106. Papu Gómez), Badé, Gudelj, Acuňa - Fernando, Rakitič - Ocampos (70. Lamela), Torres (62. Suso, 117. Rekik), Gil (100. Montiel) - Nasírí. Trenér: Mendilibar.

Juventus: Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Cuadrado (106. Milik), Fagioli (41. Paredes), Locatelli (88. Miretti), Rabiot, Iling-Junior (88. Kostič) - Di María (63. Chiesa) - Kean (63. Vlahovič). Trenér: Allegri.