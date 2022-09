Leverkusen se Schickem a Hložkem vstoupí do Ligy mistrů utkáním v Bruggách

Praha - Osm zápasů uzavře ve středu večer úvodní kolo skupinové fáze fotbalové Ligy mistrů. Kromě Viktorie Plzeň, kterou čeká duel v Barceloně, vstoupí do soutěže i reprezentační útočníci Patrik Schick s Adamem Hložkem, jejichž Leverkusen se představí na hřišti Brugg. Druhý zápas "plzeňské" skupiny C obstará šlágr Inter Milán - Bayern Mnichov. Poražený finalista z minulého ročníku Liverpool hraje v Neapoli.

Leverkusen se vrací do milionářské soutěže po třech letech. Z úvodních šesti soutěžních zápasů v sezoně ale vyhrál jediný a pětkrát prohrál. Sportovní ředitel Bayeru Simon Rolfes po sobotní domácí porážce 2:3 s Freiburgem prohlásil, že kouč Gerardo Seoane má nadále důvěru vedení. Švýcarský trenér věří, že by jeho tým mohl začátek Ligy mistrů nastartovat.

"Jiná soutěž přináší novou motivaci a energii. To teď potřebujeme, a následně to chceme přenést i do ligy," řekl Seoane. "Poslední zápas s Freiburgem jsme si nezasloužili prohrát, mohli jsme klidně zvítězit. Musíme bojovat a společně se z toho dostat," dodal bývalý kouč Young Boys Bern.

Bayer bude na půdě belgického mistra znovu spoléhat na Schicka, jenž v sobotu ukončil čekání na premiérovou ligovou trefu v sezoně. Hložek se poslední dvě utkání na hřiště nedostal a na lavičce zřejmě začne i tentokrát. V druhém zápase skupiny B nastoupí Atlético Madrid proti Portu.

Ve středečním programu poutá největší pozornost souboj Interu Milán s Bayernem Mnichov. Ani jednomu z velkoklubů se nevydařil vstup do sezony podle představ - bundesligový suverén posledních let Bayern v úvodních pěti kolech domácí soutěže ztratil body hned dvakrát za dvě remízy. Italští vicemistři dokonce dvakrát prohráli, naposledy v městském derby s AC (2:3). V domácích zápasech jsou ale zatím stoprocentní.

"Porážka v derby vždycky bolí. Teď nás čeká jeden z nejlepších týmů v Evropě, my jsme ale Inter a budeme hrát stále svoji hru," ujistil kouč Simone Inzaghi, jenž se bude zřejmě opět muset obejít bez zraněného kanonýra Romelua Lukakua.

Bayern v minulých dvou sezonách došel v milionářské soutěži do čtvrtfinále, na jaře překvapivě vypadl v dvojzápase s Villarrealem. "Kromě bundesligy se musíme zlepšit i v domácím poháru a v Lize mistrů. Tuhle sezonu chceme získat triple," prohlásil záložník Kingsley Coman, střelec vítězné branky z finále Ligy mistrů v roce 2020 proti Paris St. Germain. Bavorský velkoklub se střetne s Interem v soutěžním duelu po více než 11 letech.

Ve skupině A se odehrají duely Ajax Amsterodam - Rangers a Neapol - Liverpool. "Reds" jsou po šesti kolech Premier League až sedmí, venku navíc ve třech zápasech nevyhráli. Svěřenci kouče Jürgena Kloppa se pokusí navázat na loňskou sérii šesti výher ve skupinové fázi, stoprocentní bilance dosáhli jako první anglický tým v historii.

V sezoně stále neporažená Neapol se s Liverpoolem střetla ve skupinové fázi už v sezonách 2018/19 a 2019/20. Italský celek vyšel ze čtyř utkání s pozitivní bilancí dvou výher, remízy a prohry.

Středeční program:

18:45 Ajax Amsterodam - FC Rangers, Eintracht Frankfurt - Sporting Lisabon,

21:00 Neapol - Liverpool, FC Bruggy - Bayer Leverkusen, Atlético Madrid - FC Porto, Inter Milán - Bayern Mnichov, Tottenham - Olympique Marseille, FC Barcelona - Viktoria Plzeň.