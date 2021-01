Leverkusen prohrál ve Frankfurtu, Brémy nestačily na Union

Fotbalista Frankfurtu André Silva (uprostřed) poté, co překonal brankáře Brém Jiřího Pavlenku (vpravo). Vlevo je druhý Čech v dresu Werderu Theodor Gebre Selassie.

Fotbalista Frankfurtu André Silva (uprostřed) poté, co překonal brankáře Brém Jiřího Pavlenku (vpravo). Vlevo je druhý Čech v dresu Werderu Theodor Gebre Selassie. ČTK/AP/Uwe Anspach

Berlín - Fotbalisté Leverkusenu s českým útočníkem Patrikem Schickem v sestavě vstoupili v bundeslize do nového roku tak, jak zakončili ten předchozí, a sice porážkou. Domácímu Eintrachtu Frankfurt podlehl druhý tým tabulky 1:2 a nevyužil příležitost dostat se alespoň do neděle do čela před Bayern Mnichov. Za Brémy odehráli celý zápas 14. kola Jiří Pavlenka a Theodor Gebre Selassie, nezabránili ale domácí porážce Werderu 1:2 s Unionem Berlín.

Leverkusen šel do vedení v desáté minutě po parádní individuální akci Nadiema Amiriho, který si v otočce zpracoval míč a následně efektní patičkou překonal brankáře. Bayer ale nevedl dlouho, vyrovnání zařídil v 22. minutě po přihrávce za obranu Amin Younes.

Rozhodnutí přišlo krátce po změně stran, kdy si prudký centr srazil do vlastní sítě obránce Edmond Tapsoba. Leverkusen může po druhé porážce v sezoně přijít o druhou pozici, pokud Lipsko zaboduje ve večerním utkání na hřišti Stuttgartu.

Pavlenka inkasoval dvakrát už v úvodní půlhodině. Nejprve nedosáhl na křížnou střelu Sheralda Beckera a následně ho zblízka překonal Taiwo Awoniyi. Český gólman nenavázal na čisté konto z posledního ligového utkání před dvoutýdenní pauzou proti Mohuči.

Werder doma nevyhrál popáté v řadě a v neúplné tabulce je třináctý. Union naopak znovu potvrdil skvělý vstup do sezony a posunul se na čtvrté místo.

Hoffenheim bez zraněného Pavla Kadeřábka podlehl na svém hřišti 1:3 Freiburgu. Marek Suchý a Tomáš Koubek přihlíželi jen z lavičky náhradníků vítězství Augsburgu 1:0 v Kolíně nad Rýnem.

Výsledky 14. kola německé fotbalové ligy:

Bielefeld - Mönchengladbach 0:1 (58. Embolo), Brémy - Union Berlín 0:2 (12. Becker, 28. Awoniyi), Eintracht Frankfurt - Leverkusen 2:1 (22. Younes, 54. vlastní Tapsoba - 10. Amiri), Hoffenheim - Freiburg 1:3 (58. Bebou - 7. Santamaria, 34. Grifo z pen., 42. vlastní Kasim), Kolín nad Rýnem - Augsburg 0:1 (77. Iago),

18:30 Hertha Berlín - Schalke,

20:30 Stuttgart - Lipsko.