Leverkusen porazil Mohuč 3:0 a zažívá nejlepší start do bundesligy

Berlín - Fotbalisté Leverkusenu zvítězili v 6. kole německé ligy v Mohuči 3:0 a s pěti výhrami a jednou remízou zažívají nejlepší start do soutěže v historii. V tabulce jsou. Večer je může dohnat obhájce titulu Bayern Mnichov, pokud uspěje v Lipsku. Adam Hložek do utkání Leverkusenu naskočil za konečného stavu v 79. minutě.

Do vedení se svěřenci Xabiho Alonsa dostali v 18. minutě, když se obránce Van den Berg snažil skluzem zneškodnit šanci hostů, ale místo toho si míč srazil do vlastní sítě. V 59. minutě zvýšil na 2:0 z přímého kopu Grimaldo a o šest minut později přidal třetí trefu Leverkusenu Hofmann.

"Nebyla to taková paráda jako v předchozích pěti zápasech, ale to nám může být jedno. Odehráli jsme dobré utkání a odvezli si domů tři body. Každý den tvrdě a pečlivě pracujeme, takže to pro mě není žádné překvapení," řekl švýcarský záložník Granit Xhaka, který přišel do Leverkusenu v létě z Arsenalu.

Mönchengladbach v Bochumi zvítězil 3:1 po dvou brankách Pléy a jednom zásahu Neuhause a připsal si první tříbodový zisk. Za domácí se trefil Losilla. Útočník Borussie Tomáš Čvančara, který vynechal předchozí zápas kvůli zranění stehna, nahradil v 64. minutě Siebatcheua. K dosavadním třem bundesligovým gólům další nepřidal.

Wolfsburg po dvou gólech Winda porazil doma Frankfurt 2:0, hosté dohrávali od 59. minuty bez vyloučeného Götzeho. Václav Černý nastoupil až v 90. minutě.

Stuttgart zvítězil v Kolíně nad Rýnem 2:0 díky dvěma brankám Undava, který v týmu hostuje z Brightonu, a je na druhém místě bod za Leverkusenem.

Heidenheim si připsal historicky druhou výhru v bundeslize, brankou Besteho doma zdolal Union Berlín 1:0. Hosté prohráli čtvrtý ligový zápas v řadě, mezitím utrpěli porážku také v Lize mistrů. Alex Král odehrál v záloze Unionu celé utkání.

Německá fotbalová liga - 6. kolo:

Bochum - Mönchengladbach 1:3 (68. Losilla - 37. a 45.+3 Pléa, 27. Neuhas), Heidenheim - Union Berlín 1:0 (59. Beste), Kolín nad Rýnem - Stuttgart 0:2 (68. a 88. Undav), Mohuč - Leverkusen 0:3 (18. vlastní Van den Berg, 59. Grimaldo, 65. Hofmann), Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 2:0 (31. a 85. Wind),

18:30 Lipsko - Bayern Mnichov.

Tabulka:

1. Leverkusen 6 5 1 0 20:6 16 2. Stuttgart 6 5 0 1 19:7 15 3. Dortmund 6 4 2 0 12:6 14 4. Bayern Mnichov 5 4 1 0 18:4 13 5. Lipsko 5 4 0 1 14:4 12 6. Hoffenheim 6 4 0 2 13:9 12 7. Wolfsburg 6 4 0 2 9:6 12 8. Eintracht Frankfurt 6 1 4 1 4:5 7 9. Heidenheim 6 2 1 3 10:13 7 10. Freiburg 5 2 1 2 5:10 7 11. Union Berlín 6 2 0 4 9:10 6 12. Brémy 5 2 0 3 8:10 6 13. Mönchengladbach 6 1 2 3 11:14 5 14. Augsburg 5 1 2 2 9:13 5 15. Bochum 6 0 3 3 5:19 3 16. Kolín nad Rýnem 6 0 1 5 4:11 1 17. Darmstadt 5 0 1 4 6:16 1 18. Mohuč 6 0 1 5 4:17 1