Leverkusen porazil Beer Ševu 4:2 a má stejně bodů jako Slavia

Utkání skupiny C 3. kola základních skupin fotbalové Evropské ligy: Beer Ševa - Leverkusen, zprava Itamar Shviro z Beer Ševy a Leon Bailey z Leverkusenu.

Utkání skupiny C 3. kola základních skupin fotbalové Evropské ligy: Beer Ševa - Leverkusen, zprava Itamar Shviro z Beer Ševy a Leon Bailey z Leverkusenu. ČTK/AP/Ariel Schalit

Jeruzalém - Fotbalisté Leverkusenu ve třetím kole Evropské ligy v Izraeli zvítězili nad Beer Ševou 4:2 a ve skupině C mají stejně jako vedoucí pražská Slavia šest bodů.

Leverkusen, který minulý týden v Edenu podlehl 0:1 a utrpěl první porážku v sezoně, dobře začal a už v páté minutě ho poslal do vedení Leon Bailey. Domácí Elton Acolatse dvěma góly otočil skóre, ale ještě před pauzou vyrovnal vlastní brankou Or Dadia. Beer Ševa držela remízu do 75. minuty, kdy se trefil znovu Jamajčan Bailey. Těsně před koncem přidal pojistku Bayeru Florian Wirtz.

Omonia Nikósie s českými obránci Janem Lecjaksem a Michaelem Lüftnerem doma podlehla Granadě 0:2 a ve skupině E zůstává poslední s jedním bodem. Kyperskému týmu zkomplikoval situaci bývalý plzeňský útočník Michael Ďuriš, který byl ve 41. minutě vyloučen po druhé žluté kartě.

Tottenham zvítězil v Razgradu 3:1 a spravil si chuť po minulé překvapivé prohře 0:1 s Antverpami. Jako první se trefil ve 13. minutě kanonýr Harry Kane a při svém 300. soutěžním utkání za Spurs zaznamenal 200. gól. Další branky hostů dali Lucas Moura a Giovani Lo Celso. Za bulharský tým, od kterého byl nedávno odvolán kouč Pavel Vrba, snížil Claudiu Keserü.

AS Řím v souboji o první místo ve skupině A doma deklasoval Kluž 5:0 a vystřídal rumunského soupeře v čele tabulky. Dvě branky na Olympijském stadionu vstřelil Borja Mayoral. Italský tým prodloužil sérii bez porážky na osm soutěžních utkání.

Neapola vyhrál v Rijece 2:1 a ve skupině F má šest bodů stejně jako Alkmaar a San Sebastian. Jejich vzájemný duel ovládl španělský tým a doma vyhrál 1:0. Rijeka i potřetí prohrála.

Poznaň se střídajícím záložníkem Janem Sýkorou doma zdolala Lutych 3:1 a ve skupině D poprvé bodovala. Standard utrpěl třetí porážku. V čele jsou "sedmibodové" celky Benfica Lisabon a Glasgow Rangers, které spolu v Portugalsku remizovaly 3:3.

3. kolo základních skupin Evropské ligy:

--------

Skupina A:

AS Řím - Kluž 5:0 (3:0)

Branky: 34. a 48. Mayoral, 2. Mchitarjan, 24. Ibaňez, 89. Pedro.

21:00 Young Boys Bern - CSKA Sofia.

Tabulka:

1. AS Řím 3 2 1 0 7:1 7 2. Kluž 3 1 1 1 3:6 4 3. Bern 2 0 1 1 2:3 1 4. CSKA Sofia 2 0 1 1 0:2 1

Skupina B:

Rapid Vídeň - Dundalk 4:3 (1:1)

Branky: 22. Ljubicic, 79. Arase, 87. M. Hofmann, 90. Demir - 82. a 90.+6 obě z pen. McMillan, 7. Hoban.

21:00 Arsenal - Molde.

Tabulka:

1. Arsenal 2 2 0 0 5:1 6 2. Molde 2 2 0 0 3:1 6 3. Rapid Vídeň 3 1 0 2 5:6 3 4. Dundalk 3 0 0 3 4:9 0

Skupina C:

Beer Ševa - Leverkusen 2:4 (2:2)

Branky: 11. a 25. Acolatse - 5. a 75. Bailey, 39. vlastní Dadia, 88. Wirtz.

Sestavy:

Beer Ševa: Levita - Taha (90. Meli), Kabha (84. Varenne), Vítor - Dadia, Bareiro, Goldberg (84. Safouri) - Agudelo (64. Shviro), Josué, Sallalich (64. Yosefi) - Acolatse. Trenér: Abukasis.

Leverkusen: Hrádecký - Jedvaj (62. L. Bender), Tah, Dragovič, Wendell - Palacios - Wirtz, Amiri, Demirbay - Bailey, Alario (46. Diaby). Trenér: Bosz.

Slavia Praha - OGC Nice 3:2 (2:1)

Branky: 16. a 71. Kuchta, 43. Sima - 33. Gouiri, 90.+2 Ndoye. Rozhodčí: Kehlet - Sörensen, Hummelgaard (všichni Dán.). ŽK: Holeš, Sima, Kuchta, Hovorka - Schneiderlin, Lees-Melou, Daniliuc, Reine-Adelaide. Bez diváků.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Masopust, Hovorka (86. Křišťan), Zima, Oscar - Holeš - Sima, Ševčík, Lingr (69. Traoré), Olayinka - Kuchta (76. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Nice: Benítez - Robson Bambu, Daniliuc, Pelmard - Lotomba, Lees-Melou (65. Claude-Maurice), Schneiderlin, Kamara (88. Ndoye) - Rony Lopes (65. Reine-Adelaide), Dolberg (81. Atal), Gouiri. Trenér: Vieira.

Tabulka:

1. Leverkusen 3 2 0 1 10:5 6 2. Slavia Praha 3 2 0 1 5:5 6 3. Beer Ševa 3 1 0 2 5:6 3 4. Nice 3 1 0 2 5:9 3

Skupina D:

Benfica Lisabon - Glasgow Rangers 3:3 (1:2)

Branky: 2. vlastní Goldson, 73. Rafa Silva, 90.+1 Nuňez - 24. vlastní Diogo Goncalves, 25. Kamara, 51. Morelos. ČK: 19. Otamendi (Benfica).

Lech Poznaň - Standard Lutych 3:1 (2:1)

Branky: 22. a 48. Ishak, 14. Skóraš - 29. Lestienne.

Tabulka:

1. Benfica Lisabon 3 2 1 0 10:5 7 2. Glasgow Rangers 3 2 1 0 6:3 7 3. Lech Poznaň 3 1 0 2 5:6 3 4. Standard Lutych 3 0 0 3 1:8 0

Skupina E:

Omonia Nikósie - Granada 0:2 (0:1)

Branky: 4. Herrera, 63. Suárez. ČK: 42. Ďuriš (Omonia).

PAOK Soluň - PSV Eindhoven 4:1 (0:1)

Branky: 56. a 66. A. Živkovič, 58. Tzolis, 47. Schwab - 21. Zahavi z pen.

Tabulka:

1. Granada 3 2 1 0 4:1 7 2. PAOK Soluň 3 1 2 0 5:2 5 3. PSV Eindhoven 3 1 0 2 4:7 3 4. Omonia Nikósie 3 0 1 2 2:5 1

Skupina F:

San Sebastian - Alkmaar 1:0 (0:0)

Branka: 58. Portu.

Rijeka - Neapol 1:2 (1:1)

Branky: 13. Murič - 43. Demme, 62. vlastní Braut.

Tabulka:

1. Alkmaar 3 2 0 1 5:2 6 2. Neapol 3 2 0 1 3:2 6 3. San Sebastian 3 2 0 1 2:1 6 4. Rijeka 3 0 0 3 2:7 0

Skupina I:

Sivasspor - Karabach 2:0 (1:0)

Branky: 11. Osmanpasa, 88. Kayode.

21:00 Villarreal - Maccabi Tel Aviv.

Tabulka:

1. Villarreal 2 2 0 0 8:4 6 2. Maccabi Tel Aviv 2 2 0 0 3:1 6 3. Sivasspor 3 1 0 2 6:7 3 4. Karabach 3 0 0 3 1:6 0

Skupina J:

Ludogorec Razgrad - Tottenham 1:3 (0:2)

Branky: 50. Keserü - 13. Kane, 33. Lucas Moura, 62. Lo Celso.

21:00 Antverpy - LASK Linec.

Tabulka:

1. Tottenham 3 2 0 1 6:2 6 2. Antverpy 2 2 0 0 3:1 6 3. Linec 2 1 0 1 4:6 3 4. Ludogorec Razgrad 3 0 0 3 5:9 0

Skupina G:

21:00 Luhansk - AEK Atény, Leicester - Braga.

Skupina H:

21:00 AC Milán - Lille, Celtic Glasgow - Sparta Praha.

Skupina K:

21:00 Feyenoord Rotterdam - CSKA Moskva, Dinamo Záhřeb - Wolfsberg.

Skupina L:

21:00 Crvena zvezda Bělehrad - Gent, Hoffenheim - Liberec.