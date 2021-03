Leverkusen odvolal trenéra Bosze, Schickův tým převezme Wolf

Leverkusen (Německo) - Vedení Leverkusenu se před závěrem sezony německé fotbalové ligy pokusí zastavit výsledkový propad výměnou trenéra. Šestý tým tabulky, v němž působí i český útočník Patrik Schick, odvolal s okamžitou platností Petera Bosze a vedením mužstva pověřil Hannese Wolfa. Jako asistent se k týmu vrátí Peter Hermann.

Bayer ještě v polovině prosince bundesligu vedl, v 17 zápasech v novém roce ale desetkrát prohrál a postupně se tabulkou propadal. Poslední kapkou byla nedělní prohra 0:3 s Herthou Berlín, která bojuje o záchranu.

Po nejvyšší porážce v sezoně využije tým reprezentační pauzu k restartu před závěrečnými koly, v nichž chce Leverkusen zabojovat o pohárové příčky. Schicka tak po návratu z kvalifikačního duelu proti Estonsku čeká nový realizační tým.

Wolf naposledy působil jako trenér německé reprezentace do 18 let. "Máme v rukou všechny možnosti, jak se dostat do evropských soutěží. Je jen na nás, abychom ze zbývajících osmi zápasů vytěžili maximum," prohlásil.